El Consell realoja a 44 ancianos afectados por el incendio de una residencia en Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que ha activado un dispositivo extraordinario para reubicarlos de forma temporal.

El fuego ha comenzado alrededor de las 09.45 horas en la planta baja del edificio ubicado en la localidad de Inca. Hasta allí se han desplazado los Bomberos de Mallorca, que han sofocado rápidamente las llamas, aparentemente originadas en un cuadro eléctrico.

Los cerca de 120 usuarios de la residencia, de titularidad privada, han sido desalojados de las instalaciones por su seguridad. Todos ellos, acompañados por una treintena de trabajadores del centro, han sido trasladados al CEIP Ponent.

Desde ahí se ha coordinado el realojo de los ancianos, dado que por el momento no podrán regresar a la residencia, que se ha quedado sin corriente eléctrica.

Mientras algunos se quedarán con sus familiares y otros serán reubicados en otras residencias de la empresa que gestiona el centro afectado, el IMAS acogerá a 44 de ellos en diferentes recursos de su red residencial.

Ahí, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, continuarán recibiendo la atención y los cuidados necesarios. Por el momento se desconoce durante cuántos días deberán estar lejos de su residencia habitual.

«La prioridad absoluta ha sido garantizar la seguridad y el bienestar de las personas residentes afectadas. Desde el primer momento hemos movilizado todos los recursos necesarios para que ninguna persona quedara desatendida y para que su traslado pudiera llevarse a cabo con todas las garantías asistenciales», ha dicho el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, quien se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

El también conseller insular de Bienestar Social ha agradecido la implicación de los profesionales de los centros y de todos los servicios que han participado en este operativo.

Por su parte, el director insular de Emergencias del Consell de Mallorca, Joan Fornàs, señaló que «la profesionalidad y la rápida actuación de los Bombers de Mallorca, junto con la coordinación de todos los efectivos desplegados, han sido determinantes para controlar la situación y garantizar una evacuación segura de todas las personas presentes en la residencia».

La gestión de la emergencia ha sido posible gracias a la coordinación entre los Bombers de Mallorca, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sanitarios, Protección Civil, la Policía Local de Inca, el personal de la residencia y el CEIP Ponent, que han contribuido a garantizar la atención y la seguridad de las personas afectadas desde los primeros momentos del incidente.