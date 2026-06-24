Un incendio obliga a desalojar a 150 personas de una residencia de ancianos en Mallorca

Un incendio declarado la mañana de este miércoles en el interior de una residencia de ancianos de Inca ha obligado a desalojar a todos sus usuarios y trabajadores, alrededor de 150 personas.

El fuego ha comenzado alrededor de las 09.30 horas en la planta baja del edificio, según han indicado fuentes de los servicios de emergencias.

Hasta allí se han desplazado efectivos de los parques de Inca, Manacor y Alcúdia de los Bomberos de Mallorca, que han sofocado rápidamente las llamas, aparentemente originadas en un cuadro eléctrico.

El fuego, no obstante, ha causado una gran humareda. Los bomberos, en colaboración con la Policía Local de Inca y la Guardia Civil, están trabajando para airear el edificio.

Los cerca de 120 usuarios de la residencia, de titularidad privada, han sido desalojados de las instalaciones por su seguridad, según han confirmado fuentes municipales.

Todos ellos, acompañados por una treintena de trabajadores del centro, han sido trasladados al CEIP Ponent, ubicado en las inmediaciones.

Allí se les han practicado las pruebas para comprobar si habían sufrido intoxicaciones por inhalación de humo, sin que de momento se haya detectado ningún caso.

El Ayuntamiento de Inca ha habilitado una zona con carpas, sillas y agua en el exterior del centro educativo para que los familiares puedan estar con los residentes.

Los bomberos deberán ahora determinar si los ancianos pueden regresar a la residencia o, en el caso de que no haya corriente eléctrica, deben ser trasladados a otro lugar.

Las fuentes municipales han asegurado que la empresa propietaria de la residencia tiene otras instalaciones similares en Mallorca donde podría reubicar a los afectados de forma temporal.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha puesto en contacto con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, para conocer de primera mano la situación y coordinar el apoyo que sea necesario.

«Gracias por la rápida intervención de los servicios de emergencia, que han hecho posible la evacuación, atención y reubicación de las personas residentes. Continuamos pendientes de la evolución de la situación», ha escrito en su cuenta de la red social X.