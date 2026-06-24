El fiscal detalla cómo Tito Berni cobró favores con dinero, regalos y prostitutas siendo diputado del PSOE

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de acusación en el caso Tito Berni solicitando ocho años de prisión y doce de inhabilitación para el diputado socialista y asesor fiscal de profesión Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido públicamente como Tito Berni, por su papel central en una trama de corrupción que habría operado en las Islas Canarias entre mediados de 2020 y mediados de 2021.

El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, describe con detalle cómo el parlamentario socialista habría cobrado sus favores en tres divisas: transferencias bancarias, regalos en metálico y servicios de prostitución sufragados con el dinero de los empresarios captados.

La acusación, firmada por el hoy fiscal superior de Canarias, retrata a Tito Berni como pieza indispensable de un engranaje criminal con tres patas. El mediador Antonio Tacoronte captaba a los empresarios.

El sobrino del diputado, Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, aportaba información privilegiada sobre expedientes administrativos y subvenciones.

Y el propio parlamentario ponía lo más escaso y más valioso: la imagen institucional del Congreso de los Diputados y su red de contactos en el sector ganadero canario, donde había sido director general antes de acceder al escaño.

La mecánica era siempre la misma. El mediador contactaba con un empresario con problemas o aspiraciones ante la administración pública, le prometía soluciones y le exigía un primer pago a la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, club de fútbol del municipio tinerfeño de Tetir que presidía el propio Tito Berni. El número de cuenta de esa entidad aparece en el sumario enviado por WhatsApp en múltiples ocasiones.

Cohecho: Tito Berni

El diputado no se limitaba a cobrar a través del club. El escrito de acusación recoge que el 11 de marzo de 2021, a las 21:20 horas, Tito Berni envió al mediador su número de cuenta bancaria personal «con la finalidad de que le ingresara alguna cantidad de dinero».

Tres días después repitió la operación, esta vez adjuntando también la cuenta de la asociación deportiva y añadiendo el texto: «Y la mía, por si se te ocurre algo». El 4 de mayo de 2021 volvió a enviar los datos del club por WhatsApp a las 20:46 horas.

La presencia física del diputado era, según el fiscal, imprescindible para doblegar la voluntad de los empresarios. Varios de ellos fueron recibidos en el Congreso de los Diputados, donde Tito Berni ejercía de anfitrión y los paseaba por las dependencias de la Cámara Baja mientras se sacaban fotografías.

El empresario J. S. visitó el parlamento el 3 de febrero de 2021. El empresario M. M. lo hizo el 14 de abril del mismo año. El fiscal califica esta práctica de «puesta en escena imprescindible» para convencer a los empresarios de la seriedad y viabilidad de los proyectos ilícitos que se les presentaban.

Prostitutas

Los servicios de prostitución son uno de los elementos más escabrosos del escrito. El fiscal documenta varios episodios en hoteles de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. El 23 de octubre de 2020, el diputado y el mediador se hospedaban en el Hotel Victoria de Madrid cuando recibieron a las meretrices contratadas con dinero entregado en mano por el empresario A. B. P. horas antes.

El mediador había dejado claro el encargo con un audio al diputado: «A las nueve de la noche en el Ramsés, mesa para quince personas. Sólo personas del Partido Socialista. No pueden entrar Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes ni toda esa gente extraña».

En otro episodio, fechado el 13 de abril de 2021, el empresario M. M. pagó 7.800 euros por el alquiler de un salón privado en el restaurante La Carmela de Madrid y sufragó además 3.000 euros en servicios de prostitución que el mediador había contratado esa misma mañana «con el conocimiento y aquiescencia del diputado nacional», según recoge el escrito fiscal. Las meretrices hicieron «acto de aparición» en el propio establecimiento.

El diputado del grupo parlamentario de Pedro Sánchez conocía el origen del dinero. Cuando el mediador pagaba algún servicio con fondos del empresario lácteo A. M., aclaraba expresamente que «paga A.», según una conversación de WhatsApp del 23 de marzo de 2021 incorporada a la causa.

Antecedentes del caso

El caso tiene sus raíces en una investigación iniciada en 2022 en Tenerife que destapó una red de influencias tejida alrededor del sector ganadero y agrícola canario. Tito Berni había sido director general de Ganadería entre el 1 de agosto de 2019 y el 3 de febrero de 2020, fecha en que accedió al Congreso como diputado por Fuerteventura. A su salida, su sobrino le relevó en el cargo, lo que, según el fiscal, permitió mantener el control sobre los expedientes administrativos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El fiscal solicita para Tito Berni ocho años de prisión por cohecho continuado, doce de inhabilitación para cargo público y dos años adicionales por pertenencia a grupo criminal. Para su sobrino, las mismas penas más tres años por estafa continuada.

Un diputado que usaba el hemiciclo como tarjeta de visita, el número de cuenta de un club de fútbol de pueblo como instrumento de cobro y los hoteles de Madrid como lugar de liquidación: el escrito fiscal dibuja una corrupción sin complejos, casi doméstica en sus formas, que hace aún más llamativa la distancia entre la investidura del cargo y el uso que, según la acusación, se hizo de él.