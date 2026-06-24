La psicología dice que las personas que nacieron entre 1945 y 1965 desarrollaron una ventaja sin precedentes para gestionar emociones y priorizar lo importante porque vivieron grandes periodos de incertidumbre

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La psicología ha centrado muchos estudios en la gestión de las emociones de los baby boomers. Los expertos en la materia llevan años inmiscuidos en el noble arte de saber por qué los nacidos entre 1945 y 1965 saben gestionar mejor las emociones y priorizar lo importante de la vida. Muchos estudios han dejado constancia de que tiene una explicación: todo se debe a que han vivido grandes periodos de incertidumbre en la vida. Consulta en este artículo lo que dice la psicología sobre estas generaciones.

Entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945 tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias del mayor conflicto que ha existido en la historia de la humanidad cambiaron la forma de concebir el mundo para muchas personas. Principalmente para los nacidos con el fin de la guerra y el inicio de un periodo de hambrunas y proceso de climatización a un nuevo orden mundial. Esto se magnificó en España, ya que a esto hay que sumar la dramática Guerra Civil española que se desarrolló entre 1936 y 1939 y que dejó a millones de españoles en situación de vulnerabilidad.

La psicología ha dejado claro en muchos estudios publicados en los últimos años que todos estos episodios ayudaron a comprender por qué estas generaciones han desarrollado una personalidad más importante para saber gestionar las emociones y saber priorizar las cosas importantes de la vida. El arte de saber valorar y apreciar pequeñas cosas en diferencia de las nuevas generaciones que han crecido en entornos más acomodados y, quitando la pandemia, no han vivido grandes momentos de la historia de la humanidad.

La psicología y las emociones de los baby boomers

La última experta en la materia en tocar este tema ha sido la psicóloga Laura Carstensen, perteneciente a la Universidad de Stanford, que en su día desarrolló la teoría de la selectividad socioemocional, que deja constancia de que las personas ordenan sus prioridades en la vida cuando saben que el tiempo es limitado. Por ello, saben valorar las experiencias con los vínculos más cercanos y los procesos que les generen un cierto bienestar. Es decir, según esta experta, las personas nacidas en 1945 y 1965 no se detienen en pequeñas cosas y se centran en lo importante, y esto tiene una explicación histórica.

Esto se debe a que las experiencias vividas en el pasado les han ayudado a hacer una mejor gestión de las emociones y saber apreciar lo importante. Como informan estos estudios, estas personas han aprendido con el paso del tiempo a distinguir las situaciones que merecen una mayor atención y dejar pasar los actos que no merecen la pena. Esto, según los expertos, reduciría el impacto del mal llamado estrés, que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo.

Como indica el medio Radio Mitre, citando el estudio publicado por esta psicóloga, estos baby boomers combatieron con grandes momentos de la historia que les han hecho generar resiliencia, las adversidades, capacidad de adaptarse a todo tipo de situaciones y también desarrollar herramientas prácticas para poder resolver problemas del día a día. En resumen, que los momentos vividos a lo largo de su vida les han hecho tener una piel más dura para enfrentarse al mundo de hoy en día.