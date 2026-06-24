Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Cuáles son las gasolineras más baratas para repostar en Madrid hoy miércoles
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La Noche de San Juan se celebró ayer y aunque en algunas comunidades, como la Valenciana o Cataluña, es día festivo, en Madrid es un miércoles laborable como cualquier otro, de modo que las carreteras de acceso a la capital pueden estar más despejadas de lo habitual, pero también habrá quien vuelva hoy a casa tras haberse marchado anoche a celebrar la verbena fuera. Sea cual sea el motivo por el que coges el coche hoy, es importante lo que muchos hacen ya a diario desde hace tiempo, consultar cuál es el precio de la gasolina este 24 de junio y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid.
El precio del combustible lleva varias semanas moviéndose en un rango estrecho, sin grandes sobresaltos. La caída del precio del crudo a raíz del alto al fuego en Irán no ha llegado todavía a los surtidores de forma significativa, aunque los analistas no descartan que se empiece a notar en las próximas semanas si la situación se mantiene estable pero a la vez, se habla de subida del precio debido a la apertura del estrecho de Ormuz. Por todo ello, conviene saber dónde repostar y a cuánto se paga el litro de gasolina o diésel hoy miércoles. Muchos pararán en gasolineras de siempre, que ya conocen bien, pero tenemos también estaciones de bajo coste, con Plenergy o GasExpress que son las que siguen marcando los precios mínimos en la capital y otros municipios. Y para localizarlas, el recurso más fiable sigue siendo el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, con datos actualizados en tiempo real y buscador por zona.
Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A primera hora de hoy miércoles, estos son los precios más bajos que puedes encontrar hoy en Madrid.
Gasolina 95
- Plenergy, El Escorial, Calle Estación, 40. 1,309 €/l.
- Ballenoil, Collado Villalba, Calle Escofina, 3. 1,319 €/l.
- Petroprix, Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24. 1,319 €/l.
- Plenergy, Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20. 1,319 €/l.
- Plenergy, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20. 1,319 €/l.
- Petroprix, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57. 1,319 €/l.
- Plenergy, Collado Villalba, Calle Azuela, 62. 1,319 €/l.
- Ballenoil, Collado Villalba, Calle Azuela, 73. 1,319 €/l.
- Reques – T9, Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1. 1,319 €/l.
- Plenergy, Meco, Camino del Olivo, 1. 1,325 €/l.
- Alcampo, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. 1,329 €/l.
- T9, Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31. 1,329 €/l.
- Alcampo, Madrid, Calle José Paulete. 1,329 €/l.
- Ballenoil, Fuenlabrada, Calle Aneto, 1. 1,329 €/l.
- Petroprix, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. 1,329 €/l.
- Plenergy, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 131. 1,329 €/l.
- Petroprix, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155. 1,329 €/l.
- CAB, Rivas-Vaciamadrid, Calle Turbina, 2. 1,329 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n. 1,329 €/l.
- Plenergy, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 86. 1,329 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. 1,329 €/l.
- Simon Grup, Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283. 1,329 €/l.
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,329 €/l.
- Ballenoil, Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 6. 1,329 €/l.
- Plenergy, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. 1,329 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,449 €/l.
- Alcampo, Madrid, Calle José Paulete. 1,449 €/l.
- Alcampo, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9. 1,449 €/l.
- Galp, Collado Villalba, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. 1,479 €/l.
- Alcampo, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. 1,479 €/l.
- BP San Peter 365, Madrid, A-3 km 11,2. 1,499 €/l.
- Shell, Madrid, Carretera Valencia km 14,8. 1,499 €/l.
- Galp, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n. 1,509 €/l.
- Shell, Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100. 1,509 €/l.
- BP La Gavia 365, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60. 1,519 €/l.
- BP Dualez 365, El Álamo, Carretera M-404 km 4,950. 1,529 €/l.
- E.Leclerc, Aranjuez, Paseo Deleite, 13. 1,529 €/l.
- Shell, Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100. 1,529 €/l.
- Galp, Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila. 1,534 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n. 1,535 €/l.
- Alcampo, Alcorcón, Avenida Europa, s/n. 1,535 €/l.
- Avia, Alcorcón, Carretera M-506 km 4. 1,539 €/l.
- Avia, Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900. 1,539 €/l.
- Shell, Madrid, C/ Campezo, 7. 1,549 €/l.
- BP Río Corvo 365, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00. 1,549 €/l.
- Repsol, San Sebastián de los Reyes, N-1 km 18,6. 1,549 €/l.
- Shell, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262. 1,549 €/l.
- Repsol Nassica 365, Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11. 1,549 €/l.
- Shell, Torrejón de Ardoz, Avenida de las Estaciones, 2. 1,549 €/l.
- Shell, Collado Villalba, C/ Escofina s/n. 1,559 €/l.
Diésel
- Plenergy, El Escorial, Calle Estación, 40. 1,349 €/l.
- Beroil, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73. 1,359 €/l.
- Ballenoil, Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33. 1,359 €/l.
- Ballenoil, Collado Villalba, Calle Escofina, 3. 1,359 €/l.
- Petroprix, Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24. 1,359 €/l.
- Plenergy, Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20. 1,359 €/l.
- Plenergy, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20. 1,359 €/l.
- Petroprix, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57. 1,359 €/l.
- Plenergy, Collado Villalba, Calle Azuela, 62. 1,359 €/l.
- Ballenoil, Collado Villalba, Calle Azuela, 73. 1,359 €/l.
- Reques – T9, Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1. 1,359 €/l.
- Petroprix, Móstoles, Calle Plasencia, 29. 1,359 €/l.
- Ballenoil, Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25. 1,359 €/l.
- Ballenoil, Madrid, Calle Albasanz, 69. 1,369 €/l.
- Plenergy, Alcorcón, Carretera M-506 km 4. 1,379 €/l.
- Ballenoil, Móstoles, Avenida Portugal, 80. 1,379 €/l.
- Ballenoil, Móstoles, Avenida Portugal (izdo.), 80. 1,379 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n. 1,379 €/l.
- Ballenoil, Móstoles, Calle Alfonso XII, 20. 1,379 €/l.
- Ballenoil, Móstoles, Calle Fragua, 16. 1,379 €/l.
- T9, Móstoles, Calle Moraleja de Enmedio, 6. 1,379 €/l.
- Alcampo, Alcorcón, Avenida Europa, s/n. 1,379 €/l.
- Lavaplus, Alcorcón, Avenida de Europa, 15. 1,379 €/l.
- Petroprix, Móstoles, Calle Yolanda González, 5. 1,379 €/l.
- Plenergy, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2. 1,379 €/l.
El mapa de Geoportal para encontrar las gasolineras más baratas
El Geoportal permite consultar los precios no sólo en formato de listado como el que acabas de ver sino también a través de un mapa interactivo en el que puedes moverte por la provincia y ver de un vistazo qué estaciones tienes cerca y a qué precio tienen el combustible en cada momento. Es especialmente útil cuando no buscas la más barata en términos absolutos sino la más barata en tu camino. A continuación puedes ver una captura del mapa tal y como aparece para que te hagas una idea de lo que puedes encontrar: