La Noche de San Juan se celebró ayer y aunque en algunas comunidades, como la Valenciana o Cataluña, es día festivo, en Madrid es un miércoles laborable como cualquier otro, de modo que las carreteras de acceso a la capital pueden estar más despejadas de lo habitual, pero también habrá quien vuelva hoy a casa tras haberse marchado anoche a celebrar la verbena fuera. Sea cual sea el motivo por el que coges el coche hoy, es importante lo que muchos hacen ya a diario desde hace tiempo, consultar cuál es el precio de la gasolina este 24 de junio y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid.

El precio del combustible lleva varias semanas moviéndose en un rango estrecho, sin grandes sobresaltos. La caída del precio del crudo a raíz del alto al fuego en Irán no ha llegado todavía a los surtidores de forma significativa, aunque los analistas no descartan que se empiece a notar en las próximas semanas si la situación se mantiene estable pero a la vez, se habla de subida del precio debido a la apertura del estrecho de Ormuz. Por todo ello, conviene saber dónde repostar y a cuánto se paga el litro de gasolina o diésel hoy miércoles. Muchos pararán en gasolineras de siempre, que ya conocen bien, pero tenemos también estaciones de bajo coste, con Plenergy o GasExpress que son las que siguen marcando los precios mínimos en la capital y otros municipios. Y para localizarlas, el recurso más fiable sigue siendo el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, con datos actualizados en tiempo real y buscador por zona.

Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A primera hora de hoy miércoles, estos son los precios más bajos que puedes encontrar hoy en Madrid.

Gasolina 95

Plenergy , El Escorial, Calle Estación, 40. 1,309 €/l.

, El Escorial, Calle Estación, 40. 1,309 €/l. Ballenoil , Collado Villalba, Calle Escofina, 3. 1,319 €/l.

, Collado Villalba, Calle Escofina, 3. 1,319 €/l. Petroprix , Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24. 1,319 €/l.

, Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24. 1,319 €/l. Plenergy , Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20. 1,319 €/l.

, Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20. 1,319 €/l. Plenergy , Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20. 1,319 €/l.

, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20. 1,319 €/l. Petroprix , Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57. 1,319 €/l.

, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57. 1,319 €/l. Plenergy , Collado Villalba, Calle Azuela, 62. 1,319 €/l.

, Collado Villalba, Calle Azuela, 62. 1,319 €/l. Ballenoil , Collado Villalba, Calle Azuela, 73. 1,319 €/l.

, Collado Villalba, Calle Azuela, 73. 1,319 €/l. Reques – T9 , Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1. 1,319 €/l.

, Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1. 1,319 €/l. Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1. 1,325 €/l.

, Meco, Camino del Olivo, 1. 1,325 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. 1,329 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. 1,329 €/l. T9 , Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31. 1,329 €/l.

, Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31. 1,329 €/l. Alcampo , Madrid, Calle José Paulete. 1,329 €/l.

, Madrid, Calle José Paulete. 1,329 €/l. Ballenoil , Fuenlabrada, Calle Aneto, 1. 1,329 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Aneto, 1. 1,329 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. 1,329 €/l. Plenergy , Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 131. 1,329 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 131. 1,329 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155. 1,329 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155. 1,329 €/l. CAB , Rivas-Vaciamadrid, Calle Turbina, 2. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Turbina, 2. 1,329 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n. 1,329 €/l. Plenergy , Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 86. 1,329 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 86. 1,329 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. 1,329 €/l. Simon Grup , Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283. 1,329 €/l.

, Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283. 1,329 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,329 €/l. Ballenoil , Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 6. 1,329 €/l.

, Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 6. 1,329 €/l. Plenergy, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. 1,329 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,449 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. 1,449 €/l. Alcampo , Madrid, Calle José Paulete. 1,449 €/l.

, Madrid, Calle José Paulete. 1,449 €/l. Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9. 1,449 €/l.

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9. 1,449 €/l. Galp , Collado Villalba, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. 1,479 €/l.

, Collado Villalba, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. 1,479 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. 1,479 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0. 1,479 €/l. BP San Peter 365 , Madrid, A-3 km 11,2. 1,499 €/l.

, Madrid, A-3 km 11,2. 1,499 €/l. Shell , Madrid, Carretera Valencia km 14,8. 1,499 €/l.

, Madrid, Carretera Valencia km 14,8. 1,499 €/l. Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n. 1,509 €/l.

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n. 1,509 €/l. Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100. 1,509 €/l.

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100. 1,509 €/l. BP La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60. 1,519 €/l.

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60. 1,519 €/l. BP Dualez 365 , El Álamo, Carretera M-404 km 4,950. 1,529 €/l.

, El Álamo, Carretera M-404 km 4,950. 1,529 €/l. E.Leclerc , Aranjuez, Paseo Deleite, 13. 1,529 €/l.

, Aranjuez, Paseo Deleite, 13. 1,529 €/l. Shell , Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100. 1,529 €/l.

, Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100. 1,529 €/l. Galp , Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila. 1,534 €/l.

, Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila. 1,534 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n. 1,535 €/l.

, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n. 1,535 €/l. Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n. 1,535 €/l.

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n. 1,535 €/l. Avia , Alcorcón, Carretera M-506 km 4. 1,539 €/l.

, Alcorcón, Carretera M-506 km 4. 1,539 €/l. Avia , Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900. 1,539 €/l.

, Alcorcón, Carretera M-506 km 4,900. 1,539 €/l. Shell , Madrid, C/ Campezo, 7. 1,549 €/l.

, Madrid, C/ Campezo, 7. 1,549 €/l. BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00. 1,549 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00. 1,549 €/l. Repsol , San Sebastián de los Reyes, N-1 km 18,6. 1,549 €/l.

, San Sebastián de los Reyes, N-1 km 18,6. 1,549 €/l. Shell , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262. 1,549 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262. 1,549 €/l. Repsol Nassica 365 , Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11. 1,549 €/l.

, Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11. 1,549 €/l. Shell , Torrejón de Ardoz, Avenida de las Estaciones, 2. 1,549 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Avenida de las Estaciones, 2. 1,549 €/l. Shell, Collado Villalba, C/ Escofina s/n. 1,559 €/l.

Diésel

Plenergy , El Escorial, Calle Estación, 40. 1,349 €/l.

, El Escorial, Calle Estación, 40. 1,349 €/l. Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73. 1,359 €/l.

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73. 1,359 €/l. Ballenoil , Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33. 1,359 €/l.

, Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33. 1,359 €/l. Ballenoil , Collado Villalba, Calle Escofina, 3. 1,359 €/l.

, Collado Villalba, Calle Escofina, 3. 1,359 €/l. Petroprix , Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24. 1,359 €/l.

, Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 24. 1,359 €/l. Plenergy , Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20. 1,359 €/l.

, Collado Villalba, Calle Polígono 5, 20. 1,359 €/l. Plenergy , Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20. 1,359 €/l.

, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 20. 1,359 €/l. Petroprix , Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57. 1,359 €/l.

, Alpedrete, Calle Puerta de Abajo, 57. 1,359 €/l. Plenergy , Collado Villalba, Calle Azuela, 62. 1,359 €/l.

, Collado Villalba, Calle Azuela, 62. 1,359 €/l. Ballenoil , Collado Villalba, Calle Azuela, 73. 1,359 €/l.

, Collado Villalba, Calle Azuela, 73. 1,359 €/l. Reques – T9 , Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1. 1,359 €/l.

, Galapagar, Calle Justina Velasco Martín, 1. 1,359 €/l. Petroprix , Móstoles, Calle Plasencia, 29. 1,359 €/l.

, Móstoles, Calle Plasencia, 29. 1,359 €/l. Ballenoil , Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25. 1,359 €/l.

, Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25. 1,359 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Albasanz, 69. 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Albasanz, 69. 1,369 €/l. Plenergy , Alcorcón, Carretera M-506 km 4. 1,379 €/l.

, Alcorcón, Carretera M-506 km 4. 1,379 €/l. Ballenoil , Móstoles, Avenida Portugal, 80. 1,379 €/l.

, Móstoles, Avenida Portugal, 80. 1,379 €/l. Ballenoil , Móstoles, Avenida Portugal (izdo.), 80. 1,379 €/l.

, Móstoles, Avenida Portugal (izdo.), 80. 1,379 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n. 1,379 €/l.

, Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n. 1,379 €/l. Ballenoil , Móstoles, Calle Alfonso XII, 20. 1,379 €/l.

, Móstoles, Calle Alfonso XII, 20. 1,379 €/l. Ballenoil , Móstoles, Calle Fragua, 16. 1,379 €/l.

, Móstoles, Calle Fragua, 16. 1,379 €/l. T9 , Móstoles, Calle Moraleja de Enmedio, 6. 1,379 €/l.

, Móstoles, Calle Moraleja de Enmedio, 6. 1,379 €/l. Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n. 1,379 €/l.

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n. 1,379 €/l. Lavaplus , Alcorcón, Avenida de Europa, 15. 1,379 €/l.

, Alcorcón, Avenida de Europa, 15. 1,379 €/l. Petroprix , Móstoles, Calle Yolanda González, 5. 1,379 €/l.

, Móstoles, Calle Yolanda González, 5. 1,379 €/l. Plenergy, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2. 1,379 €/l.

El mapa de Geoportal para encontrar las gasolineras más baratas

El Geoportal permite consultar los precios no sólo en formato de listado como el que acabas de ver sino también a través de un mapa interactivo en el que puedes moverte por la provincia y ver de un vistazo qué estaciones tienes cerca y a qué precio tienen el combustible en cada momento. Es especialmente útil cuando no buscas la más barata en términos absolutos sino la más barata en tu camino. A continuación puedes ver una captura del mapa tal y como aparece para que te hagas una idea de lo que puedes encontrar: