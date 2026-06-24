El desternillante momento de ‘Código 10’ que hizo morir de risa a Nacho Abad: «¿Abogado? El que tengo…»

La intervención de Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, en Código 10 (Cuatro) no ha pasado desapercibida, especialmente por su encontronazo en directo con Claudia Montes, Miss Asturias, o por su comentario al relatar el encuentro de su padre en prisión con el abogado de ésta. Con ello, provocó un ataque de risa a Nacho Abad y David Aleman.

Según contó Víctor Ábalos en el programa de Cuatro, el abogado de Claudia Montes se presentó en la prisión de Soto del Real con la intención de que el ex ministro lo recibiera, aunque rechazó hacerlo. Le comunicó que su representada quería ir a verlo al centro penitenciario, a juicio del hijo del socialista, para «buscar show».

El relato de Víctor Ábalos fue llamativo desde su arranque. «Se presenta el abogado de esta señora en Soto del Real y le dice ‘¿tienes abogado?’…», explicó y, mientras el hijo del ex número 2 de Pedro Sánchez continuaba explicando la escena, se coló el comentario de un colaborador que decía «el que tengo aquí colgado», frase que retomó Víctor Ábalos. «Y mi padre baja al locutorio y se encuentra… sí, al [abogado] que tengo aquí colgado».

El momento provocó el ataque de risa de los presentadores, aunque pronto pasaron a la expectación por la tensión que se desató entre los dos protagonistas, después de que Claudia Montes advirtiera a Víctor Ábalos, tras escucharlo, con un «ahora te vas a cagar». «¡Yo sólo me cago en el lavabo! La que se va a cagar eres tú», le replicó.

Ábalos acusó a Miss Asturias de «buscar vivir de esto». «Que tire de Iker Casillas, que tiene billetes, que tiene éxitos. Que se olvide de mi padre», le instó. Además, señaló que no tuvo el vínculo con el ex ministro que ella aseguraba tener: «Tú no has estado con mi padre en tu vida. Es más, tú no eres el tipo de mi padre, ya te lo puedo decir».

Ambos amenazaron con demandarse el uno al otro, y el tono subió cuando Claudia Montes insinuó que tenía secretos por revelar de su padre que él mismo le había contado. El encontronazo se zanjó con Víctor Ábalos abandonando la escena.