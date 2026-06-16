La psicología sugiere que los hermanos mayores que han tenido que ayudar a sus padres cuidando de sus hermanos desarrollan características como empatía o inteligencia emocional superior a la media

Expertos en psicología han centrado sus estudios en los hermanos mayores que han generado una empatía o inteligencia emocional superior por haber ayudado a los padres con el cuidado de los hermanos pequeños. Los psicólogos han apuntado en sus estudios que adquirir esta responsabilidad también puede derivar en otra serie de ventajas que tienen que ver con lo psicológico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los estudios de la psicología con los hermanos mayores que han tenido que cuidar a los pequeños.

Esto es un clásico en los hogares de toda España y que era una práctica más habitual en otras épocas en las que se sucedían menos clases extraescolares: los hermanos mayores que se quedan al cuidado de los pequeños. Por circunstancias laborales, las historias de las casas españolas están marcadas por padres que han tenido que compaginar la vida laboral y la conciliación familiar, y esto desembocaba en un hermano mayor cuidando de un pequeño durante varias horas.

Ahora, expertos en psicología han puesto el foco en todas las ventajas que ha provocado en estos hermanos mayores haber tenido la responsabilidad de cuidar a los más pequeños de la casa durante su infancia. Algunos estudios apuntan a que adquirir estas responsabilidades ha hecho que mejore la empatía de estos mayores y también tienen una inteligencia emocional superior a la media de las personas que no han pasado por esta situación.

La psicología y los hermanos mayores

De aplicar esta psicología a los hermanos mayores que se han quedado al cuidado de los pequeños se ha encargado el Dr. Murray Bowen y su Teoría Familiar Sistémica de Bowen. Esta teoría estudia el «comportamiento humano en el que se concibe la familia como una unidad emocional» y «utiliza el pensamiento sistémico para describir las complejas interacciones dentro de la unidad familiar».

El Centro Bowen para el Estudio de la Familia también habla de las ventajas con respecto al resto de la población que pueden adquirir los hermanos mayores que han tenido la responsabilidad de estar al cuidado de los hermanos pequeños. Uno de ellos es el liderazgo, ya que, según los expertos en psicología, se llegará a la madurez más rápido. ¿El motivo? Al cuidar al hermano pequeño, se suplanta la personalidad de un adulto. Por su parte, el hermano pequeño adoptará una actitud de «seguidor».

Que un hermano tenga la misión de controlar las emociones de otro también hará que estos mayores puedan generar una mayor empatía e inteligencia emocional. Esta responsabilidad también puede desembocar en que estas personas sean mucho más perfeccionistas en el futuro, porque han estado expuestas a una gran afrenta para su corta edad.

Según afirman desde The Tower Center, en declaraciones que recoge la página web de El Economista, este cuidado de los hermanos pequeños también puede repercutir en las próximas relaciones sentimentales que tienen estas personas cuando llegan a la edad adulta. «Las investigaciones de Toman mostraron que la posición entre hermanos de los cónyuges afecta la probabilidad de que se divorcien. Por ejemplo, si un hermano mayor de una hermana se casa con una hermana menor de un hermano, existe menos posibilidad de divorcio que si un hermano mayor de un hermano se casa con una hermana mayor de una hermana», informan en esta teoría.

Lo que está claro es que los hermanos mayores que tienen la responsabilidad de cuidar a los pequeños generan una empatía y una inteligencia emocional que los convierten en mejores personas para el futuro.