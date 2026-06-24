La sobrecogedora carta de Kiko Hernández a Mila Ximénez: «Me habría gustado escuchar tu opinión»

Mila Ximénez falleció el 23 de junio de 2021 a causa de un cáncer de pulmón. Han pasado cinco años desde entonces y, a pesar de ello, su recuerdo continúa más vivo que nunca. Tanto es así que, en el aniversario de su muerte, han sido muchos los que han querido recordarla públicamente. Entre ellos, Kiko Hernández, compañero y amigo de la periodista, que no ha dudado en dedicarle una desgarradora carta que ha emocionado a todos sus seguidores de Instagram.

«Hoy se cumplen cinco años desde que te fuiste. Cinco años. Y todavía hay días en los que me sorprendo pensando que voy a escuchar tu voz al otro lado del teléfono, que voy a recibir uno de tus mensajes imposibles o que vas a aparecer por una puerta con esa mezcla tan tuya de fuerza, ironía y ternura», comenzaba a decir.

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El colaborador de televisión señalaba que cinco años sin Mila habían sido una eternidad para él, y que habían pasado tantas cosas que le gustaría compartir con ella, que no sabría ni por dónde empezar si tuviera la oportunidad. «He vivido momentos bonitos, otros muy difíciles, alegrías inmensas y golpes que jamás imaginé. Y en cada uno de ellos, de una forma u otra, te he echado de menos. […] Me habría gustado contarte tantas cosas. Sentarme contigo durante horas y ponerte al día de todo. Escuchar después tu opinión, siempre sincera, siempre valiente, aunque a veces doliera. Porque tú no sabías vivir a medias, ni querer a medias, ni decir las cosas a medias», confesaba.

Continuaba asegurando que la ausencia de Mila «había dejado un hueco imposible de llenar», aunque al mismo tiempo era consciente de que su recuerdo sigue muy presente entre sus seres queridos. «Estás en las anécdotas que seguimos contando, en las carcajadas que aparecen cuando alguien recuerda alguna de tus ocurrencias, en las enseñanzas que dejaste sin darte cuenta y en el cariño inmenso que sembraste en quienes tuvimos la suerte de compartir parte del camino contigo», expresaba.

Kiko hacía hincapié en que estaba convencido de que había personas que no desaparecen cuando se van y que, simplemente, cambiaban de lugar. Y que eso era precisamente lo que le había pasado a Mila, quien para él «seguía en la memoria, en el corazón y en cada recuerdo que se niega a borrarse». Pero más allá de su despedida y su ausencia, el televisivo ha querido destacar con esta desgarradora carta la suerte que tuvieron todos aquellos que pudieron coincidir con la periodista. «Ojalá hubieras podido quedarte más tiempo. Ojalá hubiera podido contarte todo lo que ha pasado en estos cinco años. Pero donde quiera que estés, espero que sepas que seguimos acordándonos de ti. Que seguimos queriéndote. Gracias por todo lo que nos diste», concluía.