Mediaset prepara una docuserie sobre la vida de Mila Ximénez cinco años después de su muerte

Han pasado cinco años desde la muerte de una de las colaboradoras de la televisión más relevantes del entretenimiento y, conscientes de esa naturaleza, Mediaset no ha dejado pasar la oportunidad de rendir homenaje a Mila Ximénez. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el grupo de comunicación prepara una serie documental de la que fuera una de las grandes protagonistas de Sálvame. Mila Ximénez murió en junio de 2021 a los 69 años por un cáncer de pulmón y dejó un vacío latente en las tardes de Telecinco.

En principio, la producción de la docuserie estaría pensada para su estreno en Mediaset Infinity, la plataforma de streaming del grupo. El proyecto estaría a cargo de Womack Studios -responsables de títulos de ficción actuales como Olivia (Disney+) y de no ficción como Descifrando a Hermida-, desarrollada en colaboración con el área digital de Mediaset y dirigida por Yusan Acha, creador de ¡Qué tiempo tan feliz! y director general de contenidos de entretenimiento y no ficción en Womack Studios.

El documental repasararía a través de varios capítulos la vida de Mila Ximénez, y subrayaría con especial interés episodios clave en la trayectoria de la periodista, como los años que pasó en la Marbella del glamour y el lujo, su vida en común con el tenista Manolo Santana o sus últimos años de carrera profesional, en Sálvame.

Para documentar esas etapas, la docuserie recurrirá a los testimonios de nombres reconocidos en televisión, muchos de ellos vinculados a Telecinco, donde Mila Ximénez trabajó la mayor parte del tiempo. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO, nadie se habría puesto en contacto con los ex compañeros de Sálvame que más estrechamente vinculados estuvieron a la colaboradora.

Reconocida en sus comienzos por ser una de las firmas de ABC, donde tuvo además una sección en la que conversaba con personalidades del momento, Mila Ximénez llegó a los salones de la audiencia española convertida en un animal televisivo que manejaba como pocos los tiempos del directo de Telecinco, sin necesidad siquiera de guion. Su ausencia no sólo dejó tocado al programa al que nutría constantemente de contenido, Sálvame, sino que también se hizo notar en el público, que expresó hasta la cancelación del espacio de Telecinco lo mucho que se echaba en falta su presencia.