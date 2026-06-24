El pueblo cordobés de 7.000 habitantes que es el refugio de Matías Prats: castillo del siglo XI y un museo con su apellido

En el corazón del Alto Guadalquivir, rodeado por una inmensa extensión de olivares que dibuja uno de los paisajes más característicos de Andalucía, se encuentra Villa del Río, una localidad cordobesa de poco más de 7.000 habitantes que ha sabido conservar su patrimonio histórico y su identidad cultural a lo largo de los siglos.

A primera vista, podría parecer uno de los muchos municipios que jalonan el interior de la provincia de Córdoba, pero su historia y su vínculo con una de las sagas más reconocidas del periodismo español le han otorgado una singularidad que trasciende sus límites geográficos.

Este municipio, situado en el extremo oriental de la provincia, junto a la frontera con Jaén, ha construido una personalidad propia gracias a la combinación de su legado histórico, su tradición agrícola y la huella imborrable que dejó en él una figura fundamental de la comunicación española: Matías Prats Cañete .

Más de 2.000 años de historia

La historia de Villa del Río se remonta a tiempos muy anteriores a la existencia del actual municipio. Su ubicación estratégica junto al Guadalquivir convirtió esta zona en un importante punto de paso desde la Antigüedad, circunstancia que todavía puede apreciarse en algunos de los vestigios conservados.

Uno de los más destacados es el Puente Romano, construido entre los años 27 y 14 antes de Cristo como parte de la antigua Vía Augusta, la gran calzada que articulaba las comunicaciones en la Hispania romana. La importancia de esta infraestructura quedó reconocida oficialmente en 1931 con su declaración como Bien de Interés Cultural.

Sin embargo, el edificio que mejor resume la evolución histórica del municipio se encuentra en pleno centro urbano. Presidiendo la Plaza de la Constitución se alza un antiguo castillo islámico construido en el siglo XI. La fortaleza estaba formada originalmente por dos torres unidas mediante lienzos de muralla y desempeñó una función defensiva clave durante el periodo musulmán.

La historia del castillo cambió definitivamente tras la conquista cristiana llevada a cabo por Fernando III el Santo entre los años 1235 y 1236. Desde entonces, el edificio fue adaptándose a las necesidades de cada época y desempeñó funciones muy distintas.

El legado de Matías Prats

Aunque el patrimonio histórico es uno de los grandes atractivos del municipio, el nombre de Villa del Río está inevitablemente ligado a la trayectoria de Matías Prats Cañete. Su carrera profesional le llevó a Madrid, donde alcanzó una enorme popularidad gracias a una voz inconfundible que marcó durante décadas la información radiofónica.

A pesar de desarrollar la mayor parte de su vida profesional lejos de Córdoba, nunca perdió el vínculo emocional con el pueblo que le vio nacer. Esa relación quedó reflejada en numerosas visitas y en el cariño que siempre mostró hacia sus raíces. Cuando falleció en 2004, fue enterrado en el cementerio de Villa del Río, donde recibió el homenaje de sus vecinos y de las instituciones locales.

El Ayuntamiento quiso reconocer su trayectoria concediéndole la Medalla de Oro de la localidad a título póstumo. Fue una distinción que simbolizaba el orgullo de todo un municipio hacia una figura que había llevado el nombre de Villa del Río mucho más allá de las fronteras provinciales.

La emoción de ese reconocimiento también quedó patente años después durante la inauguración del museo dedicado a su memoria. Su hijo, el periodista Matías Prats Luque, reconoció entonces el profundo afecto que el pueblo sentía hacia su padre y admitió que incluso él mismo se sorprendió al comprobar el alcance de aquella admiración.

Un museo con mucho significado

El homenaje más visible a la familia Prats se encuentra precisamente en el museo dedicado a Matías Prats Cañete. Este espacio reúne documentos, objetos personales, recuerdos profesionales y numerosos testimonios de una carrera que forma parte de la historia de los medios de comunicación en España.

El museo ocupa cerca de 200 metros cuadrados en la planta superior del pabellón deportivo municipal que también lleva el nombre del periodista. La relación entre ambos espacios tiene un valor simbólico añadido, ya que el propio Matías Prats Cañete inauguró el recinto deportivo en 1990, años antes de que comenzara a tomar forma el proyecto.

Con el paso del tiempo, el museo se ha convertido en una parada habitual para quienes desean conocer mejor la trayectoria del comunicador. Además, forma parte de la oferta cultural promovida por el Ayuntamiento, junto a otros espacios destacados como el museo dedicado al pintor Pedro Bueno o el Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas.

Mientras tanto, Matías Prats Luque continúa ampliando el legado familiar. A sus 75 años sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión española. En 2025 celebró medio siglo de trayectoria profesional y mantiene su presencia en Antena 3 Noticias, donde continúa al frente de las ediciones informativas del fin de semana.