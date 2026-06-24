Audiencias ayer, 23 de junio: ‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’ aguantan ante el fútbol
Análisis de audiencia en televisión del martes 23 de junio de 2026
El mes de junio continúa con audiencias por las nubes en los partidos de fútbol del Mundial 2026, que está dejando a TVE unas audiencias espectaculares con las que La 1 aspira a ganarle el mes a Antena 3 -aunque todo volverá a la normalidad una vez termine el deporte-. El encuentro entre Inglaterra y Ghana se lleva a la audiencia del prime time, siendo El Hormiguero y Horizonte los únicos programas que aguantan el tirón del fútbol. Tras su estreno, también hay que fijarse en la audiencia de Amor o lo que surja, la primera apuesta veraniega de Telecinco al más puro estilo Mujeres y Hombres y Viceversa.
En la primera parte de la noche, el fútbol logra reunir al 21.2 % de la audiencia en la programación especial de La 1. La visita de la influencer RoRo, que será una de las grandes protagonistas de La Velada del Año, a El Hormiguero (12.1 %) consigue la segunda posición y puede presumir de perder apenas punto y medio de sus audiencias habituales. Estos datos dejan claro que la audiencia de Pablo Motos sigue siendo de las más fieles y que el fútbol le afecta mucho menos que a sus rivales, algo que también ocurre con partidos de Champions y Copa del Rey durante el resto de la temporada. Horizonte venía de marcar récord de audiencia en la franja del access prime time gracias a la entrevista con Víctor de Aldama, pero el efecto Mundial se nota. Pese a todo, Iker Jiménez consigue perder menos de lo esperado y logra un fantástico 8.5 % de audiencia media.
First Dates (7.7 %) continúa con sus datos habituales, esta vez ocupando toda la noche de Telecinco, por lo que sufre en todas sus horas de emisión la competencia del fútbol. El Intermedio (6 %) y Cifras y letras (4.8 %) cierran la tabla de los principales programas.
- FIFA World Cup 2026: 21.2 % y 2.035.000
- ‘El Hormiguero’: 12.1 % y 1.228.000
- ‘Horizonte’: 8.5 % y 853.000
- ‘First dates: Summer’: 7.7 % y 684.000
- ‘El Intermedio’: 6 % y 600.000
- ‘Cifras y letras’: 4.8 % y 484.000
El partido de Inglaterra se lleva el ‘prime time’
Tras el previo con los resúmenes de la jornada, TVE emitió completo el partido entre la selección británica y la de Ghana, reuniendo al 22 % de la audiencia que veía la televisión en la noche más calurosa del año, lo que seguro que hizo que mucha gente se marchase a la cama más tarde de lo habitual. La serie En tierra lejana (11.1 %) se coloca como segunda opción y mantiene a su público habitual, que deja claro que el fútbol no le interesa y prefiere a la serie turca.
Código 10 marca uno de sus mejores datos del año, aunque recurre a trocear su emisión para evitar que el fútbol le baje la media. Su avance logra un 7.5 %, mientras que la segunda parte asciende al 9.2 % de cuota de pantalla. Como ya decíamos antes, First Dates ocupó toda la noche con su especial Summer en Telecinco, superando a una nueva emisión de Cara al show, que logra respirar un poco, pero con 5.1 % sigue lejos de luchar por grandes cosas en su estreno en laSexta.
- Fútbol. Inglaterra-Ghana: 22 % y 2.128.000
- ‘En tierra lejana’: 11.1 % y 764.000
- ‘Código 10’: 9.2 % y 448.000
- ‘First dates: Summer’: 7.7 % y 684.000
- ‘Cara al show con Marc Giró’: 5.1 % y 377.000
Así quedan las tardes con ‘Amor… ¡O lo que surja!’ y el cambio de ‘Pasapalabra’
El programa de citas de Carlos Lozano se estrenó el lunes con 632.000 espectadores y un 6,8 % de cuota, mientras que el martes clava sus datos:
Evolución de ‘Amor ¡O lo que surja!’:
- Primer programa 22/06/2026: 6,8 % y 632.000
- Segundo programa: 23/06/2026: 6.9 % y 630.000
En esa franja de la primera hora de la tarde supera a Zapeando (5.4 %), pero no puede hacer nada contra Sueños de libertad, que lidera con un 13.6 % y 1.250.000 espectadores.
Así van las audiencias de ‘Pasapalabra’ tras el ‘adiós’ del ‘Rosco’:
- 19/06/2026 (‘estreno de AlaZ’): 21.9% 1.597.000
- 22/06/2026 (segundo día con ‘AlaZ): 15.1% 1.519.000
- 23/06/2026 (tercer día con ‘AlaZ’): 17.9 % y 1.419.000
Temas:
- Audiencias TV