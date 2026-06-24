Audiencias ayer, 23 de junio: ‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’ aguantan ante el fútbol

El mes de junio continúa con audiencias por las nubes en los partidos de fútbol del Mundial 2026, que está dejando a TVE unas audiencias espectaculares con las que La 1 aspira a ganarle el mes a Antena 3 -aunque todo volverá a la normalidad una vez termine el deporte-. El encuentro entre Inglaterra y Ghana se lleva a la audiencia del prime time, siendo El Hormiguero y Horizonte los únicos programas que aguantan el tirón del fútbol. Tras su estreno, también hay que fijarse en la audiencia de Amor o lo que surja, la primera apuesta veraniega de Telecinco al más puro estilo Mujeres y Hombres y Viceversa.

En la primera parte de la noche, el fútbol logra reunir al 21.2 % de la audiencia en la programación especial de La 1. La visita de la influencer RoRo, que será una de las grandes protagonistas de La Velada del Año, a El Hormiguero (12.1 %) consigue la segunda posición y puede presumir de perder apenas punto y medio de sus audiencias habituales. Estos datos dejan claro que la audiencia de Pablo Motos sigue siendo de las más fieles y que el fútbol le afecta mucho menos que a sus rivales, algo que también ocurre con partidos de Champions y Copa del Rey durante el resto de la temporada. Horizonte venía de marcar récord de audiencia en la franja del access prime time gracias a la entrevista con Víctor de Aldama, pero el efecto Mundial se nota. Pese a todo, Iker Jiménez consigue perder menos de lo esperado y logra un fantástico 8.5 % de audiencia media.

First Dates (7.7 %) continúa con sus datos habituales, esta vez ocupando toda la noche de Telecinco, por lo que sufre en todas sus horas de emisión la competencia del fútbol. El Intermedio (6 %) y Cifras y letras (4.8 %) cierran la tabla de los principales programas.

FIFA World Cup 2026: 21.2 % y 2.035.000

‘El Hormiguero’: 12.1 % y 1.228.000

‘Horizonte’: 8.5 % y 853.000

‘First dates: Summer’: 7.7 % y 684.000

‘El Intermedio’: 6 % y 600.000

‘Cifras y letras’: 4.8 % y 484.000

El partido de Inglaterra se lleva el ‘prime time’

Tras el previo con los resúmenes de la jornada, TVE emitió completo el partido entre la selección británica y la de Ghana, reuniendo al 22 % de la audiencia que veía la televisión en la noche más calurosa del año, lo que seguro que hizo que mucha gente se marchase a la cama más tarde de lo habitual. La serie En tierra lejana (11.1 %) se coloca como segunda opción y mantiene a su público habitual, que deja claro que el fútbol no le interesa y prefiere a la serie turca.

Código 10 marca uno de sus mejores datos del año, aunque recurre a trocear su emisión para evitar que el fútbol le baje la media. Su avance logra un 7.5 %, mientras que la segunda parte asciende al 9.2 % de cuota de pantalla. Como ya decíamos antes, First Dates ocupó toda la noche con su especial Summer en Telecinco, superando a una nueva emisión de Cara al show, que logra respirar un poco, pero con 5.1 % sigue lejos de luchar por grandes cosas en su estreno en laSexta.

Fútbol. Inglaterra-Ghana: 22 % y 2.128.000

‘En tierra lejana’: 11.1 % y 764.000

‘Código 10’: 9.2 % y 448.000

‘First dates: Summer’: 7.7 % y 684.000

‘Cara al show con Marc Giró’: 5.1 % y 377.000

Así quedan las tardes con ‘Amor… ¡O lo que surja!’ y el cambio de ‘Pasapalabra’

El programa de citas de Carlos Lozano se estrenó el lunes con 632.000 espectadores y un 6,8 % de cuota, mientras que el martes clava sus datos:

Evolución de ‘Amor ¡O lo que surja!’:

Primer programa 22/06/2026: 6,8 % y 632.000

Segundo programa: 23/06/2026: 6.9 % y 630.000

En esa franja de la primera hora de la tarde supera a Zapeando (5.4 %), pero no puede hacer nada contra Sueños de libertad, que lidera con un 13.6 % y 1.250.000 espectadores.

Así van las audiencias de ‘Pasapalabra’ tras el ‘adiós’ del ‘Rosco’: