RoRo confiesa en ‘El Hormiguero’ cuántas horas tardó en hacer su primera receta viral: «Pensé que…»

El pasado martes 23 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron ser testigos de cómo RoRo visitó El Hormiguero para hablar de su viralidad en redes sociales. Pero no todo quedó ahí, puesto que también se sinceró sobre cómo llegó a tener la gran cantidad de seguidores que tiene, próximos proyectos y, como no podía ser de otra manera, la preparación que está llevando a cabo para su participación en La Velada del Año de Ibai Llanos, que se celebrará el 25 de julio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Fue entonces cuando Pablo Motos quiso saber cómo cambió su vida en 2024, puesto que hacía vídeos de cocina y, de repente, todo cambió para siempre. «Le recé al Dios de TikTok o algo… no entiendo. Fue el primer vídeo que explotó y pensé que mi algoritmo se había roto», comentó la creadora de contenido en redes sociales.

Y añadió: «Hice un ragú de pato a la naranja y a la gente le hizo mucha gracia. Yo decía ‘Hoy le he preguntado a mi novio qué le apetecía para comer y me ha dicho que pasta’, era la receta de la pasta… tardé unas ocho horillas y quedó muy rico». Como era de esperar, el presentador de El Hormiguero le preguntó de dónde venía esa obsesión de hacer pan, queso… A lo que ella reconoció que le fascinan «los procesos y saber cómo se hacen las cosas desde cero». Acto seguido, añadió: «Saber que si tienes leche fresca puedes hacer queso en tu casa y no comprarlo, a mí me parece una fantasía. Es como una terapia; en la cocina es tu momento de paz, donde nadie tiene que entrar. Estás con tu musiquita, tú sola. Súper contenta». «¿Cuánto cuesta hacer un queso?», quiso saber Motos.

Ella le dio la clave: «Tienes que meter la leche a hervir. Cuando esté a punto, lo paras, cortas con limón o con vinagre o con cuajo, esperas a que se separe y ya depende del queso que quieras hacer. Si quieres hacer un manchego, puedes tenerlo meses esperando; si quieres un queso ricota, en un día lo tienes».

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de El Hormiguero quiso hacer saber a los espectadores que su invitada era traductora de idiomas. Ella se explicó: «Hablo bien tres idiomas: alemán, inglés y español, y luego tengo el chino, que lo sigo aprendiendo, pero poco a poco. El alemán es que lo aprendí de pequeña, porque me crié allí».

En cuanto a su preparación para La Velada del Año, RoRo ha reconocido que, en la actualidad, está en una «fase de volumen» porque «hay que ponerse más fuertes que el vinagre». Y añadió: «La proteína que debería tomar para una fase de hipertrofia muscular es de entre 1,5 a 2,5 gramos por kilo de peso, es decir, 120 o 130 al día».

Fue entonces cuando Pablo Motos recordó que, en la edición pasada, se rompió el pie. «Sí, dos veces. El mismo. Antes de la pelea y durante la pelea». Además, ha reconocido que, para esta edición, ha entrenado con monjes shaolines. «Antes de la pelea y durante la pelea. Con los monjes, al final se hacía más light, pero al principio nos levantábamos a las cuatro y desayunábamos fuerte, porque hasta las tres no había un parón».

Y fue mucho más allá: «La comida estaba horrible, todo sin sal. Era ejercitar mi mente para ser fuerte y aguantar. Comíamos a las tres y entrenábamos hasta las siete de la tarde. Cuando te dan con el palo, pensaba que era un palo de mentira, que estaba hueco o que era de bambú, pero no, veo el palo de madera maciza».

Al ser conocedor de esa intensa preparación, el de Requena fue claro con su invitada: «¿Todo lo que has aprendido te va a servir para la velada?». La influencer fue honesta: «Pensaba que iba a ir para fortaleza mental, pero he aprendido a apreciar el entrenamiento de ahora y me apetece hacerlo y entreno más que antes. He construido un ring en mi casa, estuve en el taller soldando y dando martillazos».