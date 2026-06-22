¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 22 al 25 de junio

El mes de junio ya avisamos que sería complicado para El Hormiguero por culpa de los partidos del Mundial 2026, algo que se está cumpliendo, aunque el programa de Pablo Motos está siendo el programa que mejor está aguantando el tirón de las grandes audiencias del fútbol que se emite en su mismo horario. El plató de Antena 3 abre sus puertas con un menú que combina nostalgia, fenómenos virales y el estreno de una estrella de Andalucía en el programa.

Lunes 22 de junio: el homenaje que toca la fibra a ‘TIP’

Empezamos por todo lo alto con un programa muy especial dedicado a uno de los cómicos más queridos de la historia de este país: Luis Sánchez Polack, eterno ‘TIP’, justo cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Para recordar su humor inteligente y sus mejores anécdotas, el plató reúne a un cuarteto de auténtico lujo:

Josema Yuste: voz imprescindible de la comedia española gracias a Martes y 13

voz imprescindible de la comedia española gracias a Martes y 13 Santiago Segura: el rey de la taquilla del cine.

el rey de la taquilla del cine. José Mota: heredero natural de ese humor de raza.

heredero natural de ese humor de raza. Leo Harlem: el monologuista que arrasa allá donde va.

Un homenaje con el que la risa y la emoción inundarán el plató del programa.

Martes 23 de junio: Roro visita por primera vez ‘El Hormiguero’

El martes llega uno de los nombres más comentados de los últimos años gracias a las redes sociales. Por primera vez se sienta en el plató de Pablo Motos Rocío López Bueno, conocida por todos como ‘Roro’, la creadora de contenido que ha protagonizado uno de los ascensos más vertiginosos del universo digital.

En apenas dos años ha pasado de ser una completa desconocida a acumular millones de seguidores. Hablará de las polémicas que le han perseguido desde que comenzó a hacerse viral por sus recetas de cocina y cómo afronta su reto para pelear en La Velada del Año.

Miércoles 24 de junio: Ángel Llácer y el concurso que estrenará en laSexta

A mitad de semana, El Hormiguero recibe a Ángel Llácer para destripar los secretos de Congelados, el nuevo formato que muy pronto presentará en LaSexta. El concepto es tan sencillo como adictivo:

Tres equipos de famosos compiten en cada programa. Se enfrentan a pruebas tan divertidas como desafiantes. La regla de oro lo resume todo: si te mueves, pierdes.

Además, tendrá que contar cómo está viviendo esta 13.ª temporada de Tu cara me suena, programa del que es el jurado más veterano y que afronta su recta final tras su décima gala.

Jueves 25 de junio: Toñi Moreno, la dama de la tele andaluza llega a ‘El Hormiguero’

Motos y su equipo cierran la semana con una visita muy esperada. Por primera vez pisa el plató Toñi Moreno, una de las presentadoras más queridas de la televisión andaluza. Con ella hablará sobre su dilatada trayectoria profesional y sobre las vivencias y anécdotas más divertidas de toda una vida ante las cámaras. Cercanía, salero y verdad, en estado puro.

Aunque nunca ha terminado de funcionar en televisión nacional, Toñi es una de las grandes estrellas de Canal Sur, donde presenta hasta tres programas: Hoy en día, Gente Maravillosa y El hilo verde.

Cuatro días, cuatro ganchos y un único objetivo: dejar a la audiencia pegada a la pantalla. La semana viene cargada y en Happy FM no nos perdemos detalle. Será una de las últimas semanas en las que se emitan nuevos programas de El Hormiguero, puesto que lo lógico es que el programa se marche de vacaciones en la primera semana de julio, como hizo el año pasado.