‘El País’ borra la confesión de Carlos Martínez en la que admitía conocer un día antes el registro de la Guardia Civil en Soria

El País ha cambiado la versión del ex alcalde de Soria y actual líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, sobre cuándo supo que la Guardia Civil iba a realizar el registro en el Ayuntamiento soriano. El citado periódico publicó primero que el propio Martínez les había asegurado que «este lunes supo que iría la Guardia Civil al Consistorio, pero a ‘pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias’, algo ‘totalmente distinto’ a lo que se ha conocido este martes».

Sin embargo, horas después borraba la confesión del líder del PSOE en Castilla y León en la que admitía que conoció el operativo de la Guardia Civil un día antes de que se produjera.

En concreto, reescribió el citado párrafo, y donde antes ponía «este lunes» se podía leer «esta mañana supo…»; es decir, el mismo día en que se ha producido el largo registro en la sede consistorial soriana. El resto del párrafo permanecía igual. Cabe destacar que Carlos Martínez fue alcalde de Soria desde 2007 hasta el pasado mes de abril, hace dos meses escasos.

El registro de la Guardia Civil

La Subdelegación del Gobierno en la provincia informó de que las actuaciones estaban relacionadas, según la información disponible por la mañana, con el «Área de Comercio del Ayuntamiento», cuya titular es Yolanda Santos Grande, del PSOE. Precisamente, esta misma noche se conocía que la concejal Yolanda Santos era una de las seis personas detenidas en el transcurso del operativo del Instituto Armado.