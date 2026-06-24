Última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y la entrega del pasaporte de Begoña Gómez al juez Peinado, en directo
Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados y la entrega del pasaporte de Begoña Gómez al juez Peinado
Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y todas las reacciones de la oposición en una jornada clave para el Gobierno.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles 24 de junio a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para cumplir las medidas cautelares impuestas tras la apertura de juicio oral en su contra. La citación está fijada para las 18:00 horas y se produce después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia.
La causa judicial investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Según la investigación, Gómez habría utilizado presuntamente su posición de influencia para favorecer proyectos empresariales y actividades vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid.
¿De qué se acusa a Begoña Gómez?
Entre los hechos que analiza el juzgado figura la supuesta recomendación de empresas en procedimientos públicos y el registro de una herramienta tecnológica desarrollada para la Universidad Complutense con la colaboración de entidades privadas. La defensa rechaza todas las acusaciones y sostiene que las actuaciones de Gómez se ajustaron en todo momento a la legalidad.
La comparecencia de Begoña Gómez se produce después de que el juez acordara la apertura de juicio oral y la imposición de medidas cautelares al apreciar riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que podrían derivarse del procedimiento.
Una jornada clave para Pedro Sánchez y el Gobierno
La cita judicial coincide con una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en un contexto de máxima presión política. La oposición exige explicaciones por los casos que afectan al entorno del PSOE y varios socios parlamentarios han incrementado sus críticas al Ejecutivo, convirtiendo este 24 de junio en una de las jornadas más delicadas para el Gobierno en los ámbitos político y judicial.
Qué ocurre hoy con Begoña Gómez y Pedro Sánchez
Doble foco informativo. La atención de este miércoles se divide entre el Congreso de los Diputados y los Juzgados de Plaza de Castilla. Pedro Sánchez interviene durante la mañana en una sesión especialmente delicada para el Gobierno, mientras que Begoña Gómez está citada a las 18:00 horas para cumplir las medidas cautelares acordadas por el juez tras la apertura de juicio oral. Ambas citas concentran gran parte de la atención política y judicial de la jornada.
Última hora de Begoña Gómez y Pedro Sánchez: jornada clave judicial y política
Arranca la cobertura en directo. Este miércoles 24 de junio se presenta como una jornada de máxima tensión política y judicial. Mientras Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados en un pleno marcado por la presión de la oposición y de sus socios parlamentarios, Begoña Gómez acude por la tarde a los Juzgados de Plaza de Castilla para cumplir las medidas cautelares impuestas tras la apertura de juicio oral. Seguimos en directo todas las novedades, declaraciones y reacciones de un día clave para el Gobierno.
La oposición eleva la presión sobre el Gobierno
Máxima expectación política. El Congreso afronta una sesión de gran relevancia en la que la oposición reclama explicaciones a Pedro Sánchez por los casos que afectan al entorno del PSOE y del Ejecutivo. PP y Vox llegan al debate con duras críticas al Gobierno, mientras varios socios parlamentarios mantienen una posición cada vez más exigente. La intervención del presidente es uno de los momentos más esperados de la jornada.