Registran el primer caso de ébola en Europa: un médico procedente de una misión humanitaria en el Congo

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Europa ha registrado el primer caso de ébola. Un médico que regresaba de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo, zona en la que el virus se encuentra en circulación activa, ha dado positivo en la enfermedad. Así lo ha confirmado el Ministerio de Salud galo.

El paciente fue atendido de inmediato a su llegada al territorio francés y trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad, según las autoridades sanitarias, que han precisado en un comunicado que el médico se encuentra estable.

El Ministerio de Salud ha subrayado que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad sanitaria. El paciente fue puesto en aislamiento y trasladado a un centro especializado para evitar cualquier riesgo de contagio.

Paralelamente, se ha puesto en marcha una investigación epidemiológica para identificar a las personas que hayan estado contacto con el caso confirmado. Estos contactos serán localizados por la agencia regional de salud y deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días seguimiento médico.

El pasado 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por la circulación del virus en el este de la República Democrática del Congo.

En este contexto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantiene su evaluación de riesgo como bajo para viajeros que se desplazan a zonas de transmisión activa y muy bajo para la población general en Europa.