Una investigación valida la prescripción de ejercicio físico a distancia para pacientes con insuficiencia cardiaca

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Los resultados del proyecto SENSORFIT-4HEART demuestran que un programa estructurado de ejercicio físico, apoyado en una plataforma de monitorización remota, mejora de forma significativa la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada (ICFEp).

Estas conclusiones han sido presentadas por el consorcio que ha desarrollado la iniciativa, coordinado por Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet y en el que también han participado el Hospital Universitario de Navarra, el Cima Universidad de Navarra, el centro tecnológico NAITEC, las empresas Lorpeland y 540, así como ADItech. Esta alianza multidisciplinar ha combinado la investigación clínica y biomédica con el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.

En el marco de SENSORFIT-4HEART se ha diseñado y validado una plataforma multiparamétrica capaz de prescribir, supervisar y adaptar a distancia programas de ejercicio físico para pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. Este síndrome, cuya incidencia continúa aumentando, representa ya alrededor del 50 % de todos los casos de insuficiencia cardiaca. Además de asociarse a un pronóstico desfavorable, limita de forma importante la capacidad funcional de los pacientes y sigue disponiendo de un número reducido de alternativas terapéuticas eficaces, según destacan los responsables del proyecto.

«Queríamos dar respuesta a una necesidad muy clara: ayudar a los pacientes con insuficiencia cardiaca a hacer ejercicio de forma segura, personalizada y eficaz, con el objetivo de mejorar su capacidad funcional y su calidad de vida», ha señalado Mikel Izquierdo, investigador principal del proyecto, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico, Salud, Metabolismo y Capacidad Funcional de Navarrabiomed y catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.

La prescripción individualizada de ejercicio físico, supervisada y apoyada en la tecnología, se perfila «como una herramienta terapéutica de primer orden frente a la insuficiencia cardiaca». Esta es la principal conclusión de SENSORFIT-4HEART, que ha desarrollado un modelo que integra evidencia clínica, conocimiento biomédico y tecnología para abordar de forma novedosa esta patología.

Con ese fin, el proyecto se ha estructurado en torno a tres pilares: la validación clínica del ejercicio, el estudio de sus efectos biológicos y el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan trasladarlo a la práctica asistencial. En el plano clínico, se ha llevado a cabo un ensayo con 150 pacientes del Hospital Universitario de Navarra, que completaron un programa combinado de 12 semanas con trabajo aeróbico y de fuerza.

Ejercicio físico y tecnología

El consorcio ha desarrollado una camiseta inteligente con sensor de electrocardiograma integrado, acompañado de una aplicación móvil y una plataforma digital que monitorizan en tiempo real el estado fisiológico del paciente y registran la evolución del programa de entrenamiento. Estas herramientas abren la vía a un modelo asistencial «más accesible y escalable», en el que el paciente puede realizar ejercicio desde su domicilio bajo supervisión clínica remota.

En paralelo, el proyecto ha profundizado en los mecanismos biológicos asociados al ejercicio, ya que ha identificado cambios en proteínas relacionadas con la inflamación y el metabolismo, así como diferencias en la respuesta entre hombres y mujeres, incorporando la perspectiva de género en todo el estudio.

Con todo ello, los resultados confirman el potencial del ejercicio como intervención clínica. Los pacientes que participaron en el programa mostraron mejoras significativas en la fuerza muscular (entre un 20-30%), así como en la capacidad funcional y la tolerancia al esfuerzo, con una alta elevada adherencia al programa que demuestra su viabilidad en condiciones reales.