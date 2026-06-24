La multitudinaria noche de Sant Joan en Palma deja 15 toneladas de residuos en las playas

La multitudinaria noche de Sant Joan en Palma, celebrada sin incidentes de consideración, deja 15 toneladas de residuos en las más que concurridas playas de la capital balear.

El operativo de la empresa municipal de limpieza Emaya se ha desarrollado a lo largo de esta madrugada y las primeras horas de la mañana, con la intervención de 32 trabajadores de Emaya organizados en 19 equipos que han comenzado su jornada laboral a las tres de la madrugada.

En esta hora, el dispositivo se ha hecho efectivo en el Parc de la Mar, Cala Major, Ciutat Jardí, Playa de Palma y Can Pastilla. Posteriormente, a las cinco de la madrugada, los operarios han trabajado en la zona de Can Pere Antoni, y, una hora después, en s’Arenal.

La empresa municipal ha sumado también otros 16 trabajadores al servicio de guardia habitual de los días festivos, habilitando un centenar de cubos de basura adicionales, que han sido situados junto a 19 contenedores de grandes dimensiones en los paseos marítimos y los espacios de litoral.

Por otra parte, la recogida de residuos provenientes de papeleras y contenedores se ha realizado mediante un camión recolector, que ha estado en funcionamiento a lo largo de todo el dispositivo.

Seguridad y vigilancia

Por otro lado, la Policía Local de Palma ha establecido también un dispositivo especial de seguridad ciudadana coincidiendo con la Nit de Sant Joan, con la participación de un total de 30 efectivos de refuerzo que se han sumado a los componentes del servicio ordinario en cada una de las zonas del municipio.

Los agentes han contado con el apoyo de la Unidad de Drones (UDROP) y la Patrulla Verde.

El dispositivo se ha desplegado en Cala Major, Playa de Palma y Parc de la Mar, que son algunos de los lugares que han concentrado esta noche y esta madrugada una parte sustancial de participantes en la tradicional ‘revetla’ de Sant Joan.

Igualmente, en el caso del Parc de la Mar, se ha instalado el CECOR (Centro de Coordinación), desde donde se ha procedido a gestionar en tiempo real las necesidades de control, vigilancia y seguridad en la zona.