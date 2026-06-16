Correfoc, dimonis, música y mucha fiesta para la noche de la Revetla de Sant Joan de Palma del próximo 23 de junio en el Parc de la Mar. Todo arrancará a las 20.00 horas con el encendido del fogueró y el posterior correfoc infantil, en el que participarán las colles de dimonis Enfocats, Kinfumfa, Patits Encabritats y Realment Cremats.

La música tomará el relevo a las 21.00 horas con una actuación de ball de bot a cargo del grupo Al-Mayurqa. A continuación, a las 22.00 horas, se celebrará el pregón de las fiestas que, como novedad este año, incorporará un monólogo satírico a cargo de Santi Liébana.

En esta edición participarán las colles de dimonis Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Ses Germanies, Illa Galera y Maleïts Encabritats, además de las bèsties de foc Drac i Guardians de Sant Jordi, Òliba de la Real y Es Drac de na Coca.

La noche culminará a las 23.30 horas con el concierto de Xanguito, una de las formaciones más destacadas del panorama musical balear. El grupo nació en 2017 con la publicación de su álbum debut, Beix, un trabajo que le valió dos Premis Enderrock de la Música Balear en las categorías de mejor directo y mejor canción.

El programa contará además con la participación de la actriz y directora de teatro Cristina Francioli.

Durante su intervención, la concejala de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha destacado que la Revetla de Sant Joan es «una de las noches más emblemáticas y queridas del calendario festivo de Palma», y ha querido reconocer especialmente “la labor de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, impulsora de esta celebración desde hace décadas».

En este sentido, ha recordado que «se trata de una fiesta que nació de la iniciativa vecinal en el Puig de Sant Pere y que, desde que la Federación asumió su organización en 1987, se ha consolidado como una cita imprescindible para la ciudad».

Asimismo, Roca ha señalado que «la Revetla de Sant Joan es un símbolo de nuestro patrimonio y de nuestras tradiciones» y ha subrayado el orgullo del Ajuntament por colaborar «en una iniciativa que representa un magnífico ejemplo de lo que puede lograrse cuando entidades, ciudadanía e instituciones trabajan de manera conjunta».

La segunda teniente de alcalde también ha trasladado su agradecimiento a todas las entidades participantes, a las colles de dimonis y a las personas voluntarias que hacen posible esta celebración, así como a los servicios municipales que velarán por el correcto desarrollo de la fiesta.

Asimismo, Roca ha apelado también a la responsabilidad ciudadana y ha pedido a los asistentes que respeten las indicaciones de los equipos de seguridad «para contribuir a que la Revetla de Sant Joan vuelva a ser una fiesta segura y cívica».

Finalmente, la regidora ha invitado a todos los ciudadanos a sumarse a «una noche especial, vinculada al día más largo del año y profundamente arraigada a la tradición y la identidad de Palma».