Los mimos de Zapatero con Podemos: «Próxima semana fijar café con Belarra»; «Irene Montero me pide respaldar a Petro»

Los mensajes privados de WhatsApp del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, identificado en los chats como «Jefe», revelan una intensa relación personal y política con los dirigentes de Podemos.

Los documentos, extraídos del teléfono móvil de su secretaria Gertru Alcázar, acreditan que Zapatero ha mantenido reuniones con Ione Belarra en el restaurante El Cuzco de Madrid y que Irene Montero le pidió personalmente que avalara la candidatura del presidente colombiano Gustavo Petro a un premio de paz de la UNESCO. Todo ello ha sido gestionado con minuciosidad por su colaboradora más próxima.

El 9 de diciembre de 2025, a las 8:31 horas de la mañana, Zapatero enviaba a Gertru un mensaje en el que, entre asuntos tan prosaicos como un corte de pelo, deslizaba una instrucción política de calado: «Próxima semana fijar café con Ione Belarra, hay que verlo con su equipo».

La naturalidad del encargo, mezclado con la agenda cotidiana, ilustra el grado de confianza y habitualidad con el que el ex presidente del PSOE ha cultivado sus vínculos con la formación morada, rival electoral directa de Pedro Sánchez.

Apenas una semana después, el 16 de diciembre, los mensajes revelan que la reunión con Belarra había quedado agendada en el restaurante El Cuzco de Madrid para el día siguiente a las 12:00 horas. «Mañana tenemos a las 12,00h. a Belarra en el Cuzco», informaba Gertru a Zapatero. Sin embargo, el propio ex presidente decidió finalmente cancelarla: «Tenemos que suspender lo de Belarra… discúlpame», escribió esa misma mañana poco después de las 9:27 horas. La reunión, según los documentos, no se aclara cuando se desarrolló al final.

La agenda de aquel día revelaba también otros compromisos: una cita a las 17:00 horas en el Hotel Santo Mauro de Madrid para dos personas, que Gertru confirmó con la pregunta «¿Santo Mauro para 2?», a lo que Zapatero respondió con un escueto «Exacly».

Petro candidato a la paz

El episodio más llamativo de los documentos es el que involucra a Irene Montero. El 26 de febrero de 2026, Zapatero recibía y reenviaba a Gertru un mensaje en el que se le solicitaba su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro al Premio Félix Houphouët-Boigny de la UNESCO.

El texto, que los metadatos identifican como «Forwarded» —es decir, reenviado—, explicaba: «Estoy preparando la candidatura del Presidente Gustavo Petro al Premio Félix Houphouët-Boigny – UNESCO de Fomento de la Paz 2026» y solicitaba «una carta de recomendación» antes del 28 de febrero.

Zapatero, al reenviar el texto, lo acompañó de una sola instrucción: «Una carta breve». Gertru, diligente, preguntó si disponían de algún modelo, y el ex presidente respondió con una frase que denota que la petición venía de una interlocutora de peso: «Es que me ha escrito…». Cuando Gertru le preguntó quién había remitido el mensaje, la respuesta fue tan lacónica como elocuente: «Irene Montero».

La documentación forense incluye además el archivo PDF adjunto con el título «260226 Cand. Gustavo Petro Premio Félix Houphouët-Boigny.pdf», que fue enviado ese mismo día por Gertru a Zapatero. El ex presidente leyó el documento a las 17:47 horas y parece que dio su visto bueno.

La gestión de la posible carta de recomendación coincidió con otros encargos mundanos de ese mismo día: Zapatero pedía a Gertru que comprara «unas botellas de vino, un estuche chulo para regalar a Victor el abogado», con un presupuesto de «Entre 400-500€», dejándole total libertad: «Tu eliges el vino». La colaboradora respondió con humor: «Perfecto me voy de catas». Él replicó: «Je je je je».

Sintonía Zapatero y Podemos

La relación de Zapatero con Podemos no es nueva ni ha sido siempre discreta. El ex presidente ha actuado en los últimos años como mediador informal en conflictos políticos latinoamericanos y ha mantenido posiciones propias —en ocasiones divergentes de las del Gobierno de Sánchez— sobre Venezuela, Colombia o Cuba.

De hecho, en los chats Zapatero demuestra que viajaba a Caracas con frecuencia y «discreción». Llegó a decir: «No voy a hotel en Caracas. Recuerda que ahora me llevan a una casa por discrección (sic.)».

Aunque el 15M atacó a Zapatero por sus posiciones económicas finalmente el partido que rentabilizó esa indignación popular, Podemos, fue el que le ha rescatado como alfil político de primer nivel.

Su proximidad con los dirigentes morados ha generado en repetidas ocasiones una cierta sorpresa en la dirección socialista, que ha tenido que desmarcarse públicamente de algunas de sus iniciativas.

Los mensajes revelan, además, la arquitectura logística que sostiene esa actividad paralela: una colaboradora que gestiona la agenda, coordina con equipos externos, prepara documentación y actúa como filtro y memoria del ex presidente. El 16 de diciembre, Gertru le recordaba a Zapatero que «la primera factura de AR» [Análisis Relevante, la empresa de su pagador Julito Martínez] databa del «24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel».

En ese sentido sobre Julito Martínez, cuando estalló el escándalo, reconoció Zapatero: «Todo eso va a ser inevitable. Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida. Las tres reaccionaron mejor de lo esperado. Nunca acabas de conocer a los seres humanos».

Ya avisaba a Gertru de la línea de defensa: «Confirma que no hice absolutamente ninguna gestión ante nadie. Y que tengo una larga amistad con Julio Martinez». El juez José Luis Calama tiene acreditado que sí hizo varias gestiones ante varios dirigentes nacionales e internacionales.

Lo que comenzó como un café pendiente con Belarra ha terminado por dibujar el mapa de una influencia que, al parecer, no ha necesitado nunca de un escaño para seguir operando.