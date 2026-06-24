Zapatero pedía a su secretaria «peluquería y cejas» cada 4 semanas: «Necesito tenerlas en forma»

Los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria personal, Gertru Alcázar, han revelado que el político leonés ha visitado la peluquería con una frecuencia media de cada cuatro semanas a lo largo de los últimos meses.

La correspondencia, extraída de una base de datos forense de dispositivos móviles, muestra una gestión minuciosa de su imagen personal en la que la secretaria actuaba como intermediaria con el establecimiento, coordinando citas, consultando disponibilidad y ajustando los horarios en función de la agenda política del ex presidente.

La primera referencia documentada data del 5 de mayo de 2025, cuando Gertru informó a Zapatero de varios compromisos pendientes: «La pelu la tienes el viernes a las 13:30h. (sin cejas)».

El mensaje, enviado a las 20:54 horas desde la plataforma web de WhatsApp, mezclaba la cita de peluquería con otras gestiones, entre ellas una reunión con bancos españoles y noticias de Bolivia, lo que ilustra la naturaleza polifacética de las comunicaciones entre ambos.

A lo largo de los meses siguientes, la cadencia de visitas al peluquero ha quedado trazada con precisión milimétrica gracias a los registros forenses. El 29 de mayo de 2025, Gertru anotó escuetamente: «Pelu el lunes a las 13:00 h.», aunque esa cita acabó siendo reorganizada por un malentendido. El 7 de julio del mismo año, la secretaria ofreció dos opciones: «Peluquería: mañana martes 14,30h. o miércoles 17,00h.», a lo que el expresidente respondió: «Pelu miércoles».

Cejas y peluquería

El 9 de diciembre de 2025 los mensajes recogen la solicitud más explícita sobre el tipo de servicio requerido: «Jefe corte y cejas el miércoles o viernes ambos días a las 17:00h. Creo que mejor el miércoles te quedas después de la comida en el Santo Mauro [un conocido restaurante de Madrid] un rato. ¿Ok?». Hay 70 referencias a ese restaurante en la cadena de mensajes.

La respuesta llegó en apenas cincuenta y dos segundos: «Perfecto. Ahora te llamo». El cuidado de las cejas aparece también en un intercambio del 3 de mayo de 2026, cuando fue el propio Zapatero quien preguntó: «Mañana con el pelo hay cejas? Necesito tenerlas en forma…», a lo que Gertru respondió que no había disponibilidad esa semana en el establecimiento.

El análisis cronológico de las citas confirmadas arroja una frecuencia de 30 días entre visita y visita. El intervalo más corto registrado fue de veinte días, entre el 19 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025. El más largo, de setenta y un días, coincidió con el período estival de julio a septiembre de 2025, presumiblemente por vacaciones.

Descontada esa pausa de verano, la media se sitúa en torno a cuatro semanas. Para Zapatero, su imagen forma parte, a la vista de los chats, de su capital político.

La gestión de la agenda de peluquería no ha estado exenta de sus propios contratiempos. En mayo de 2025, una confusión sobre los compromisos del día llevó a Gertru a disculparse: «Aaaggg entendí que lo planificado era lo cerrado no lo propuesto lo interprete mal. Te busco otro hueco para la pelu».

La respuesta del expresidente fue desenfadada: «Ja ja ja ja ja Me expresé mal..». Un episodio que, en su cotidianeidad, retrata la relación de confianza y cierta familiaridad entre ambos. Se intercambiaban fotos familiares y comentaban temas médicos frecuentemente.

Agenda política

Las citas de peluquería han aparecido en los mensajes entremezcladas con compromisos de alto nivel. El 2 de mayo de 2026, Gertru detalló la agenda del día incluyendo: «12,00h. Entrev El Plural (iban a pedir hacerla en Ferraz) 13,00h. Moratinos 14,00h. Peluqueria».

El 13 de octubre de 2025, la cita con el peluquero compartía línea de agenda con un acto de Huawei en el hotel Cuzco de Madrid, fijado a las 18:30 horas. El 29 de abril de 2026, la peluquería del lunes a las 14:00 horas figuraba junto a una mención a Curro, que según el mensaje sería atendido antes que el ex presidente.

La meticulosidad con la que Gertru ha gestionado estos detalles —consultando disponibilidad, proponiendo alternativas y cuadrando horarios con la precisión de un cronómetro— refleja la función que ejerce una secretaria de máxima confianza en el entorno de un expresidente con agenda internacional activa.

Zapatero ha mantenido en los últimos años una intensa actividad diplomática y empresarial, con viajes frecuentes a Venezuela, Bolivia y otros países latinoamericanos, lo que explica la necesidad de coordinación permanente incluso para los asuntos más domésticos.