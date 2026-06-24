El temor de Zapatero al ir a ver a Puigdemont: «El riesgo de que sepa la reunión es del 80%»

José Luis Rodríguez Zapatero canceló reuniones de tarde el 20 de noviembre de 2025 para acudir a un encuentro con Carles Puigdemont, según se desprende de los mensajes de WhatsApp cruzados entre el ex presidente del Gobierno y su secretaria, Gertrudis Alcázar, intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el teléfono de ella. En la conversación, Zapatero aparece identificado como «Jefe» y su secretaria como «Gertru». El mensaje es escueto pero inequívoco: «No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont».

«El riesgo de que sepa la reunión es del 80%», dice Zapatero en otro pasaje al explicar que va a coger el vuelo Santos Cerdán. «Juanfran [Serrano, diputado socialista y ex número dos de Cerdán] y Eladio me dicen que volverían en el mismo vuelo que tú», le responde Gertru. «Eso es distinto. No son conocidos», replica el ex líder del PSOE.

La comunicación, enviada a las 14:40 horas del 20 de noviembre de 2025, desencadenó una cascada de gestiones por parte de Alcázar, quien respondió de inmediato: «Ok. Aviso». Minutos después preguntaba: «Anulo directamente y ya veremos o quieres que las pase a mañana de 9 a 11». Zapatero respondió con una sola palabra: «Aplazamos».

Los documentos no especifican el lugar del encuentro con el líder independentista ni el contenido de la reunión, pero la naturaleza urgente de la cancelación y la brevedad del mensaje apuntan a una cita no prevista en la agenda oficial del expresidente.

Reuniones con ministros

La actividad política de Zapatero reflejada en los mensajes no se limita a ese episodio. Las conversaciones entre «Jefe» y «Gertru» revelan una agenda de notable intensidad en la que aparecen referencias habituales a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

En septiembre de 2025, Zapatero escribía a su secretaria instrucciones precisas sobre su jornada: coordinación de citas con «Gabo», con «Dani» —quien «pide reunión para Hispanovema»— y gestión de documentación diversa, incluida una «propuesta vuelo a Bruselas».

Los mensajes muestran también una preocupación recurrente por la discreción en los desplazamientos. El 17 de septiembre de 2025, Zapatero escribía a su secretaria: «Juan Fran: Coincido con Mirian en el vuelo y eso no puede ser». Una referencia que podría ser de Miriam Nogueras, portavoz de Junts y persona de confianza de Carles Puigdemont.

La respuesta de Alcázar aclaraba que se estaban tomando medidas para evitar la coincidencia: «Están intentando que lo cambie ella, Juanfran está hablando con Judith. Judith siempre la informa antes de reservar justo para evitar esto».

La preocupación por no coincidir en los vuelos con determinadas personas refleja el cuidado con que Zapatero y su entorno gestionan su agenda de viajes, procurando en todo momento mantener la opacidad de sus movimientos.

El 20 de noviembre, el mismo día de la cancelación por Puigdemont, la secretaria también informaba al expresidente de los detalles logísticos de su tarde: «Los chicos te recogen a las 20:20h. Y te suben una caja jamón que envía Julio». Zapatero respondió: «Ok». Los chicos son los escoltas y Julio podría ser Julito Martínez Martínez, su socio en Análisis Relevante.

Contexto del caso

Los mensajes forman parte del material recopilado por la UDEF en el marco de una investigación más amplia sobre la actividad del ex presidente. Se trata de miles de mensajes intervenidos en el teléfono de Gertrudis Alcázar, y en ellos se registran encuentros con miembros del actual Ejecutivo, incluidas referencias a reuniones con «el presi» —Pedro Sánchez— y con ministros como Félix Bolaños y María Jesús Montero.

Zapatero lleva años ejerciendo como interlocutor oficioso en distintos foros internacionales, especialmente en América Latina, con viajes frecuentes a Venezuela y a otros países de la región. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores se desliga de su figura y dice que sus maniobras no las respalda. No es un enviado oficial del Ejecutivo español, es el mantra en ese ministerio.

Su papel como mediador en conflictos políticos y su relación con el independentismo catalán han sido objeto de atención pública en diversas ocasiones, aunque hasta ahora sin documentación interna de esta naturaleza.

La aparición del nombre de Puigdemont en los mensajes como motivo para cancelar compromisos adquiere especial relevancia en un momento en que el líder de Junts sigue residiendo fuera de España para evitar la acción de la justicia, y en que cualquier contacto con él por parte de figuras del ámbito socialista tiene inevitablemente una dimensión política de primer orden.