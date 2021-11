La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra, ha elogiado en un seminario universitario co-organizado por su departamento al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su papel de América Latina, donde ha ejercicio como supuesto «mediador» al servicio del régimen de Nicolás Maduro.

«Él es sin duda, y creo que no me equivoco si hago una afirmación de este tipo, el dirigente político español que más está contribuyendo en los últimos años al diálogo y la construcción de la paz en todo el mundo», ha afirmado Belarra sobre el ex líder socialista. «Como ex presidente del Gobierno podría haber optado por un retiro dorado, bastante más cómodo, pero ha decidido seguir trabajando por la paz y la convivencia y eso sabemos que siempre implica ataques duros», ha añadido la ministra y secretaria general de Podemos, partido investigado por presunta financiación irregular de Venezuela.

Este elogio a Zapatero lo ha pronunciado Belarra delante del propio aludido en la presentación por parte de la ministra de un seminario titulado ‘Los Acuerdos de Paz en Colombia cinco años después: La Construcción de la Paz, organizado por su propio ministerio y la Universidad Carlos III de Madrid. Así, Belarra ha dado paso al coloquio protagonizado por Zapatero y el ex presidente de Colombia José Manuel Santos Calderón, junto a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex comandante en jefe del Estado Mayor de las FARC, y Josefina Etxabarría Álvarez, directora de la matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc de Estados Unidos por la Paz Internacional. Santos y Timochenko firmaron los Acuerdos de Paz en el año 2016.

Enrique Santiago

De este modo, no se ha tratado de un acto organizado únicamente por la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), como en años anteriores, sino que esta vez ha contado con el respaldo del Ejecutivo socialcomunista, pero no a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como institución organizadora figura la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, adscrita al departamento de Belarra y que dirige el diputado y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, abogado que fue asesor precisamente de la narcoguerrilla colombiana de las FARC.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue jefe militar de la narcoguerrilla responsable de décadas de asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de cocaína hasta convertir a las FRAC en el mayor cartel del mundo. La semana pasada se conoció que el Gobierno estadounidense del demócrata Joe Biden pretende eliminar a la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC de la lista de organizaciones terroristas extranjeras de su país, como gesto ante el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz.

El Departamento de Estado notificó al Congreso de EEUU su previsión de materializar dicha exclusión. «Hemos iniciado el proceso de consulta con el Congreso sobre las acciones que estamos tomando con respecto a las FARC», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.