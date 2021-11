El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido un encuentro con el dictador venezolano Nicolás Maduro en vísperas de las eleciones locales y regionales que se celebran en este país y a las que acude en calidad de observador internacional.

La reunión se ha celebrado en el Palacio de Miraflores, según ha informado el Ministerio de Comunicación venezolano en un comunicado. Es bien conocida la excelente relación de Zapatero con el Gobierno bolivariano de Venezuela y en este caso la excusa de la visita son unas elecciones que la oposición considera amañadas pese a participar en ellas.

Las elecciones son las primeras desde el año 2017 en las que la oposición se presenta frente a los candidatos del oficialismo, si bien varios líderes opositores, como Juan Guaidó, ya han advertido de que los comicios no serán libres ni justos.

Sólo el chavismo cree que habrá garantías suficientes de transparencia. A pesar de que mantienen que no hay garantías, los partidos de la oposición ven más ventajas en tomar parte que en permanecer al margen, como llevan haciendo desde las presidenciales de 2018.

Triunfa así la tesis que venían manteniendo dirigentes como el ex candidato presidencial Henrique Capriles, que ya había abogado por cambiar de modus operandi para no depender únicamente de la presión internacional contra el dictador Maduro, que no termina de traducirse en avances en favor de la democracia o los Derechos Humanos.

La última semana ha estado marcada, además, por la desarticulación de un supuesto plan para sabotear las elecciones. El Gobierno ha citado como cerebro de este entramado a William Ricardo Sánchez Ramos, alias Antorcha, residente en España y al que Maduro ha vinculado con los dirigentes opositores Leopoldo López e Iván Simonovis.

La oposición no da veracidad alguna a estas sospechas y, entretanto, aspira a relanzar una presión internacional desdibujada desde que numerosos países, entre ellos España, reconociesen en 2019 a Guaidó como presidente legítimo. Confía en que la investigación formal abierta por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos abusos contra manifestantes pueda marcar un punto de inflexión en la rendición de cuentas del chavismo.

Zapatero forma parte de los casi 300 expertos electorales de la Unión Europea (UE), el Centro Carter, el Centro de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), Naciones Unidas y la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad que supervisarán la votación del domingo, según recoge el comunicado.

El propio presidente de Venezuela ha anunciado durante un encuentro con los observadores internacionales que «todo el material electoral» se encuentra ya en los centros y mesas electorales del país.

Este domingo, los venezolanos están llamados a acudir a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de los consejos legislativos y más de 2.000 concejales municipales.