El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado muy interesado por personarse en la causa abierta tras las confesiones del ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia militar de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal. Así se lo ha transmitido el socialista a su entorno más cercano y ha podido saber OKDIARIO. El ex secretario general del PSOE pretendía ejercer la acusación particular en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional en las que se investiga a Podemos y a varios miembros de la formación morada por recibir fondos del chavismo.

Esta maniobra estaba sustentada en la posible entrega de documentos que el general chavista había proporcionado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Concretamente, en presuntas pruebas que desvelan que Zapatero había colaborado supuestamente en operaciones de corrupción en Venezuela y que poseía una mina de oro en el país.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, la supuesta documentación sobre las relaciones de Zapatero y el PSOE con el chavismo no está en el juzgado ni el militar venezolano ha hecho alusión a la misma.

Acceso a información confidencial

Con esta operación, Zapatero pretendía tener acceso –una vez que se levantase el secreto de sumario– a una ingente cantidad de documentación que afecta a la formación de Pablo Iglesias. Si bien, fuentes consultadas no descartan que, a lo largo del procedimiento, ex miembros del Gobierno de Hugo Chávez y personas cercanas a Nicolás Maduro testifiquen sobre actuaciones fraudulentas llevadas a cabo por dirigentes socialistas de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, en ese caso el ex presidente también tendría acceso a la información que afectase a políticos de su partido.

Hay que recordar que el ex embajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela Raúl Morodo ya está siendo investigado en otra causa por percibir entre 2011 y 2015 «fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) por un importe total de 4.527.270 euros, carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial», según señalaba la Fiscalía Anticorrupción.

Financiación de Podemos

Por el momento, la investigación reabierta en la Audiencia Nacional afecta exclusivamente a la financiación presuntamente ilegal de Podemos. El Pollo Carvajal entregó al juez García-Castellón un escrito, desvelado por OKDIARIO, en el que relataba minuciosamente el modus operandi de los socios de Pedro Sánchez para financiarse de la narcodictadura venezolana. El documento revela que existían tres vías para financiar al partido morado.

Carvajal señalaba en el documento titulado Informe Confidencial que, entre las distintas vías utilizadas para hacer llegar el flujo de dinero, destacaba la entrega en efectivo en España «a través de empresas con fachada española». Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a «empresas españolas de su elección para que organizara los eventos internacionales Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Juan Carlos Monedero».

El Pollo Carvajal señaló a las mercantiles Viu Europa SL y Viu Comunicaciones C.A, cuyo administrador único es el venezolano Ernesto Velasco, como las encargadas de financiar a los morados con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El general chavista centró su segunda declaración en la Audiencia Nacional en dar todos los detalles sobre el enriquecimiento de Podemos a través de estas empresas, según ha podido saber OKDIARIO.

El chavismo también financió al partido de extrema izquierda a través de valija diplomática venezolana, es decir, utilizaban el sistema de correspondencia oficial entre un Gobierno y sus agentes diplomáticos en el extranjero para enviar dinero en metálico a la formación liderada entonces por Pablo Iglesias. El recorrido que hacía este dinero hasta llegar a las arcas podemitas, según el general chavista, era el siguiente: «El dinero era transportado por el informante más importante que tuve sobre estos casos. El informante recogía el dinero en la Embajada de Cuba en Venezuela y lo llevaba a la cancillería de Venezuela, donde lo recibía Williams Amaro». Éste era el secretario de Nicolás Maduro.

Añadió: «Williams Amaro lo precintaba como valija diplomática y enviaba el dinero a la Embajada de Venezuela en España. En la Embajada, era retirado por Ramón Gordils, quien luego hacía la entrega del efectivo a Juan Carlos Monedero».

Otra de las vías de financiación era, según el denunciante, mediante entrega en efectivo en Venezuela proveniente de la Embajada de Cuba. Estos fondos se ocultaron en paraísos fiscales del Caribe. El escrito señalaba que «lo más importante sobre esta situación es la posibilidad de dar con la totalidad del dinero entregado en Venezuela a Juan Carlos Monedero por parte de Williams Amaro». Y explicaba: «Monedero, en complicidad con Ramón Gordils, utiliza a un ciudadano venezolano que se dedica a captar fondos provenientes de la corrupción para resguardarlos en bancos europeos y así enmascarar esa operación ilegal a favor de Podemos».

El esquema era el siguiente: «El testaferro tiene acceso a funcionarios de un banco de una isla de Países Bajos fronteriza con Venezuela, a quien le pagan para crear cuentas fantasmas donde depositan el dinero, lo transfieren a un banco europeo e inmediatamente eliminan la cuenta fantasma».