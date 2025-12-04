El esperpéntico ex presidente podemita del Parlament balear insulta a Jorge Campos: «Puto nazi»

El ex presidente podemita del Parlamento de las Islas Baleares, Balti Picornell, ha vuelto a exhibir su esperpéntico comportamiento y su falta de decoro en las redes sociales. Ésta vez su objetivo no ha sido un joven reportero de IB3 que llevaba una pulsera de la bandera de España, sino el diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, al que ha llamado «puto nazi».

El enfrentamiento ha empezado cuando Campos ha respondido al que fue la segunda autoridad de Baleares entre 2017 y 2019 gracias a los votos del PSOE de Armengol por su execrable comentario hacia un periodista de la televisión pública autonómica por lucir la bandera nacional en su muñeca mientras cubría un acto.

«Ahora empiezo a entenderlo todo un poco, imagino que las pulseritas tienen alguna cosa que ver con este declive de nuestra televisión pública», manifestó el ex dirigente de Podemos en la red social X. Jorge Campos no dudó en echarle en cara su comentario: «Tú si que estás en declive, pero mental».

Minutos después, el ex presidente del Parlament balear no ha dudado en contestar publicando una foto en la que se le puede ver a él posando junto a una pintada en una pared que reza la frase: «Jorge Campos, puto nazi».

Jorge Campos ha sido víctima en multitud de ocasiones de pintadas vandálicas por toda Mallorca en las que se le denigra e incluso se le amenaza de muerte. «Te mereces un tiro en la nuca» es una de las amenazas que apareció en su domicilio particular en 2023, días antes de las elecciones generales del 23 de julio.

Cabe recordar que Baltasar Picornell se convirtió en presidente del Parlament balear con los votos del PSOE de Francina Armengol y los independentistas de Més per Mallorca. Ocupó el cargo durante dos años y su mandato estuvo plagado de polémicas, excentricidades y actitudes fuera de lugar.

En su primer año en el cargo, el ex político de Podemos recibió en zapatillas a los Reyes en el Palacio de la Almudaina, y para más inri al acabar la reunión con el monarca reveló parte de la conversación tratada con Felipe VI, algo que no está permitido en el protocolo, por lo que acabó pidiendo disculpas.

En su segundo año también acudió al Palacio de la Almudaina, pero no para recibir al Rey como autoridad de Baleares, sino para protestar contra la Corona y exigir la liberación de los políticos presos catalanes por el referéndum ilegal del año 2017.