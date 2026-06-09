Una estudiante española de 20 años que realizaba el curso de Erasmus en la ciudad italiana de Milán ha sido víctima de una doble violación grupal durante la noche del 23 de mayo a manos de al menos cuatro individuos. La víctima, en estado de shock, pudo contactar con una amiga que la llevó al hospital, donde confirmaron que había sido víctima de una agresión sexual.

La Fiscalía de Milán ha emitido un «código rojo» y se ha abierto una investigación para identificar y detener a los agresores antes de que puedan cometer otra violación sobre otra mujer. La Policía revisa las cámaras de seguridad de la zona y toma declaración a posibles testigos de los hechos.

La agresión ocurrió presuntamente durante la noche del pasado 22 al 23 de mayo, después de que la joven pasara una noche de fiesta en la discoteca The Beach, en la Via Corelli de la periferia milanesa, y fue atacada por un grupo de cuatro o cinco individuos.

Primera agresión en un callejón

La joven estaba en la discoteca con una amiga cuando dos individuos entablaron conversación con ella. En un momento de confusión en el que las dos chicas se perdieron de vista, los dos jóvenes la invitaron a salir del club.

Una vez en la calle, según la denuncia, al menos otros dos jóvenes más se sumaron al grupo, arrastraron a la estudiante española a un callejón y la violaron.

Segunda agresión en un descampado

No acabó ahí la agresión. Tras este primer ataque, los cuatro o cinco hombres forzaron a la joven a subirse a un coche. La llevaron a una zona aislada, cercana al aeropuerto de Milán, y la violaron por segunda vez. Tras el ataque, se hartaron y se marcharon, dejando a la joven abandonada.

La víctima, en estado de shock, pudo contactar con su amiga y esta la trasladó hasta un hospital, donde confirmaron que había sido víctima de una agresión sexual.

Ahora, la Fiscalía de Milán se ha hecho cargo de la investigación para identificar y detener a los agresores antes de que puedan cometer otra violación sobre otra mujer. Se ha emitido un «código rojo» de búsqueda, mientras la Policía toma declaración a los testigos y se inspeccionan los teléfonos móviles de los asistentes a la discoteca en busca de imágenes que por casualidad hayan captado a los agresores en el local.

Igualmente, los investigadores han recogido las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el vehículo en el que los autores de la violación raptaron a la estudiante al salir de la discoteca de Milán.

Entre tanto, la víctima ha puesto fin a su estancia de Erasmus en Italia y ha vuelto a España acompañada de sus familiares.