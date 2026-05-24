El cielo se presentará despejado o poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde en el sistema Ibérico podrán formarse nubes que traigan chubascos dispersos y alguna tormenta. Las temperaturas serán notablemente altas para esta época y el viento, inicialmente flojo, cambiará a dirección sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, adornado con suaves tonalidades que invitan a disfrutar de la mañana. Con temperaturas que rondarán los 20 grados durante el día, se prevé un ambiente mayormente despejado y cálido, sin riesgo de lluvia. El viento soplará con suavidad desde el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h, perfectas para que las palmeras bailen al son de la brisa.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 35 grados, convirtiendo la jornada en una verdadera celebración del verano. Sin embargo, la humedad se sentirá en el ambiente, dejando una sensación algo pesadas. Con el sol asomándose a las 6:36 y despidiéndose tarde, a las 21:24, hay tiempo para disfrutar de un paseo al aire libre antes de que la noche caiga suavemente sobre la ciudad.

Calatayud: ambiente inestable con rachas de viento

La jornada en Calatayud se presenta como un lienzo de contrastes donde el viento fuerte comienza a agitar las calles, creando una atmósfera de expectación. Las nubes asoman y llenan de incertidumbre el cielo, que se tornará grisáceo a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilan entre los 16°C de la madrugada y los 33°C de la tarde y la humedad alcanzará picos del 60%, acentuando la sensación de inestabilidad.

Por la mañana el tiempo se mostrará tranquilo, pero a medida que se acerque la tarde, una probabilidad del 20% de lluvias puede traer consigo chubascos. Con rachas de viento que superan los 30 km/h, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados ante posibles sorpresas, ya que el descenso térmico también hará que la sensación térmica llegue a ser de 14°C.

Tarazona: cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con un cielo algo nublado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 32 grados y aunque hay una suave brisa de viento, no se esperan precipitaciones.

Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo para pasear por los parques o simplemente relajarse en una terraza. Sin duda, una jornada ideal para compartir un rato con amigos o familiares.