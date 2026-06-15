Capdevila: «Esta España me recuerda a la de 2010, tiene muchas posibilidades de ganar el Mundial»

«Ponte al otro lado, que es mi perfil bueno», bromea Joan Capdevila (Tárrega, 1978). No deja de sonreír durante su conversación con OKDIARIO en la gala ADN del deporte de Marca. Su nombre figuró en la alineación eterna de España. Un quién es quién de superestrellas. En ella están los mejores futbolistas españoles de la historia y Joan Capdevila, el campeón del mundo humano. «Todos jugaban en el Real Madrid y Barcelona y yo era un pobretón del Villarreal», explica el actual encargado de Relaciones Institucionales del Espanyol.

El lateral, que ya fue titular en la Eurocopa ganada en 2008, fue uno de los tres únicos jugadores que disputaron todos los minutos del Mundial. Palabras mayores. Y se incrustó en un equipo legendario. Perteneció a esa generación que revirtió el rumbo de España hasta situarla en una de las máximas favoritas para ganar el Mundial 2026. Algo impensable hace dos décadas. «¿Por qué no soñar con la segunda estrella? Tenemos muchas posibilidades de ganar el Mundial», asevera Capdevila. España iniciará este lunes su camino en el Mundial más largo de la historia ante Cabo Verde (18:00 horas).

De 2010 a 2026 y de Sudáfrica a Estados Unidos. Un vuelo de 16 años con idéntico destino. La Selección de 2010 andaba plagada de una pléyade de estrellas que dominaba la posesión, mientras que la de 2026 carece de tanta constelación y abraza la verticalidad. Aunque también esconden un común denominador. «Tienen mucho talento individual, como el equipo de 2010. Lo que también me parece igual es la gestión de grupo. Todos empujan y saben su rol», analiza Capdevila, que vivió la purga de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid en la Selección.

Pregunta. ¿Cómo ve a España?

Respuesta. Veo a los jugadores con mucha ilusión. Claro que sí. Están entusiasmados y desde fuera también, con ganas de que empiece ya este Mundial. A ver qué nos ofrece este gran grupo… ¿Por qué no soñar con una segunda estrella?

P. Le iba a preguntar más adelante, pero ya que lo comenta. ¿Ve a España ganando el Mundial?

R. Pues ojalá que sí y podamos venir y celebrar la segunda estrella. La verdad, yo creo que tenemos unas posibilidades enormes para poder conseguirlo. Más allá del Mundial, ha sido un año donde el fútbol español, con todos los entrenadores españoles que han tenido éxito.

P. El Mundial de este año tiene rivales invisibles como la altitud, los viajes… En 2010 pasaron del verano en España al invierno de Sudáfrica.

R. Así es. Cuando vas a otro continente, pasan este tipo de cosas a las que te tienes que adaptar a marchas forzadas. Seguramente habrá selecciones que estarán más acomodadas. En Sudáfrica nos encontramos que era invierno, por ejemplo, y también costó un poco más. Pero bueno, si quieres ser campeón, tienes que superar cualquier adversidad.

P. ¿Ve alguna similitud en la España campeona de 2010 y la actual?

R. Sí. En la de ahora hay mucho talento individual y también me parece igual la gestión de grupo. Todos lo jugadores están empujando y saben perfectamente su rol. Esto es muy bueno, se necesita que todos estén empujando para hacer algo importante.

P. ¿Echa en falta algún jugador en la convocatoria?

R. La lista de convocados la ha hecho la persona que más información tiene sobre cada jugador. He visto que no hay ningún futbolista del Real Madrid. Hay muchas opiniones, pero lo importante es que apoyemos a los que están.