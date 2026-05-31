Grupos violentos saquean e incendian Francia: así fueron los disturbios tras la victoria del PSG

La victoria del París Saint-Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones acabó derivando en una noche de caos y violencia en distintos puntos de Francia. Lo que comenzó como una celebración multitudinaria terminó convirtiéndose en una auténtica batalla campal en las calles, con saqueos, incendios, enfrentamientos con la Policía y centenares de detenidos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de gran tensión en París y otras ciudades francesas. Grupos de jóvenes provocaron destrozos en el mobiliario urbano, incendiaron vehículos y protagonizaron saqueos en varios establecimientos comerciales de la capital gala.

Uno de los episodios más impactantes tuvo lugar cuando un grupo de hinchas del PSG rodeó un vehículo ocupado por dos mujeres. Los violentos golpearon el coche, rompieron una de las lunas y provocaron que numerosos fragmentos de cristal cayeran sobre el rostro de una de las ocupantes mientras ambas permanecían atrapadas en el interior.

Durante la noche también se registraron numerosos coches volcados y destrozados, escaparates reventados y diversos actos vandálicos que obligaron a desplegar un amplio dispositivo policial para intentar recuperar el control de las calles.

Según ha confirmado el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, durante una rueda de prensa celebrada en la madrugada de este domingo, las fuerzas de seguridad practicaron al menos 416 detenciones en todo el país durante los altercados posteriores al triunfo del PSG. Solo en París se contabilizaron 283 arrestos.

Los disturbios dejaron además varios agentes heridos. Núñez ha explicado que al menos siete policías resultaron lesionados. Uno de ellos sufrió heridas de gravedad tras una caída durante los enfrentamientos registrados en la ciudad de Agen, situada en el departamento de Lot-et-Garonne.

Las fuerzas del orden tuvieron que hacer frente a cientos de incidentes en diferentes localidades francesas. Los grupos violentos lanzaron contra los agentes morteros pirotécnicos, piedras, botellas y otros objetos contundentes, provocando escenas de gran tensión que se prolongaron durante horas.

En París, un quiosco quedó completamente calcinado tras ser incendiado por los alborotadores. Además, varios vehículos sufrieron graves desperfectos y distintos grupos intentaron aproximarse a una comisaría ubicada en el distrito VIII de la capital francesa. La intervención policial logró finalmente dispersar a los manifestantes antes de que pudieran alcanzar las instalaciones.

La victoria más importante de la historia del PSG quedó así empañada por una oleada de violencia que volvió a poner sobre la mesa el problema de los disturbios urbanos en Francia. Mientras miles de aficionados celebraban pacíficamente el triunfo de su equipo, otros aprovecharon la ocasión para sembrar el caos en las calles, dejando tras de sí un balance de centenares de detenidos, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.