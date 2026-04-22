Los expertos coinciden y desmontan el mito de la energía solar: los paneles solares no reducen la factura de la luz por sí solos

Los expertos avisan: las placas solares por sí solas no rebajan la factura de la luz. Utilizar energía solar puede generar un ahorro hasta del 70% en el precio de la electricidad, pero para llegar a este porcentaje hay que seguir una serie de pasos para poder ahorrar en energía. De lo contrario, tardarás muchos años en amortizar una instalación que se puede ir a los 6.000 euros, dependiendo de las placas y el sistema que se habilite. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los paneles solares y el ahorro en la factura de la luz.

El conflicto de Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, ha disparado el precio del combustible y la electricidad, y el INE puso números a la tragedia hace unos días. El coste de los productos energéticos aumentó en marzo un 6,8% con respecto a febrero y la subida es de un 7,5% en tasa interanual. En total, el IPC subió al 3,3% interanual y un punto más con respecto al mes de febrero.

Esto se debe al aumento indiscriminado de los productos energéticos como la gasolina, gasóleo, gas, hidrocarburos licuados como el butano y algo importante: los combustibles para uso doméstico y la electricidad. Esto ha hecho que el precio de la electricidad en el mercado mayorista se haya incrementado más de un 14%. Y esto parece que sólo es el principio de la subida de los precios mientras dure la guerra.

Ante el aumento exacerbado del precio de la energía, se hace indispensable la energía solar, una opción que cada vez gana más adeptos en España por el ahorro que supone con respecto al uso tradicional. Instalar placas solares en tu casa puede llegar a suponer un ahorro de hasta un 70% en la factura de la luz, pero para llegar a ello hay que seguir ciertos pasos. Aunque el credo popular diga lo contrario, no sólo por instalar este sistema ahorrarás mucho más en energía. Para ello tienes que hacer ciertos cambios en el consumo.

Los paneles solares y la factura de la luz

Hay que tener en cuenta que, según informa en su página web Efitar Ingeniería, una empresa especializada en procesos energéticos, el coste de instalar placas solares puede ser de entre 4.000 y 6.000 euros, en función de la potencia contratada, características y unidades. Según este canal, el ahorro anual puede ser de entre 600 y 1.000 euros al año, por lo que la inversión se amortiza en una década como máximo.

Para ello, desde la página web de Repsol recomiendan una serie de pasos para ahorrar energía solar. Por ejemplo, se recomienda para el consumo de energía las horas centrales del día, que es cuando el sol más incide en las placas. «No dudes en poner en funcionamiento los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar, como son la lavadora, el lavavajillas o el horno, entre otros», aconseja.

Otra acción imprescindible para que la instalación de placas solares se traduzca en resultados en la factura de la luz es contratar tarifas personalizadas para que el precio sea más bajo en las horas de sol, ya que esto «potenciará tu ahorro de consumo en electricidad». También es vital almacenar la energía solar que no utilices durante el día mediante la instalación de pequeñas baterías para placas solares.

«Instalar baterías para placas solares te permite guardar el exceso de energía generada y usarla en momentos de baja producción, como por la noche o en días nublados. Esto asegura un suministro constante y reduce tu dependencia de la red eléctrica», dice. También, tener acceso a las placas solares te permitirá vender la energía sobrante a la red eléctrica para así poder generar un ahorro.

Lo que pasa en Reino Unido con la energía solar

Al hilo del aumento del precio de la energía por la guerra de Irán, desde Reino Unido el periódico The Conversation también ha elaborado un artículo en el que informa del crecimiento de la energía solar en las islas británicas, siendo en febrero de 2026 un consumo de 22 gigavatios (GW) de capacidad solar provenientes de casi 2 millones de instalaciones.

Este medio también indica que las empresas renovables han obtenido un aumento de las ventas del 54% y también ha puesto en aviso a los ciudadanos: «Para sacar el máximo provecho de la energía solar, los hogares tienen que saber cómo utilizar la electricidad». Para ello también consideran imprescindible almacenar la energía solar con baterías y regularla con tarifas inteligentes por franjas horarias. Cargar la batería con electricidad más barata durante la noche y descargarlas durante los mayores periodos de demanda es el proceso que aconsejan desde territorio británico. Todo con el objetivo de ahorrar unos euros en la factura de la luz.