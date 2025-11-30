Instalaron placas solares en su casa pero tras una intoxicación un Tribunal les quitó a sus hijos

Un Tribunal quitó la custodia a unos padres que instalaron placas solares en su casa tras una intoxicación. Esta historia conmocionó a toda Italia ante un giro radical que nadie hubiera esperado. La idea de vivir en un lugar aislado de la sociedad requiere de una serie de condiciones que debemos conocer, especialmente si tenemos una familia. Los niños deben criarse en un ambiente con unas condiciones básicas, de no tenerse, es importante empezar a ver algunos cambios que pueden ser especialmente complicados.

Tenemos que empezar a pensar en algunos cambios de tendencia que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Esa idea de vivir sin gastar puede ser posible, con algunas peculiaridades, en Europa ser autosuficiente no es lo mismo que en Estados Unidos, más acostumbrados a vivir en áreas remotas con todo lo necesario y unas condiciones mínimas. No es fácil escapar de esa idea que puede cambiarlo todo por momentos. Hay unas repercusiones que debemos tener en consideración si tomamos la decisión de salir de casa en busca de una serie de detalles que pueden ser claves.

Instalaron unas placas solares en su casa

Una familia decidió que debía haber otra forma de vivir y tomó la decisión de dejarlo todo para crear un hogar en medio de un bosque. Uno de los imprescindibles para poder vivir hoy en día, es la electricidad. Un básico que no debemos empezar a ver llegar.

Por lo que, esta pareja instaló las placas solares que les darían la electricidad necesaria, sin pagar ni un euro. Algo que cada vez hacen más personas, en busca de recudir costes y vivir una casa con menos. Un primer pasó que les desconectó de un pago mensual que suele ser enorme.

El siguiente paso fue cultivar su propia comida y tener algunos animales para poder comer lo que ellos mismos hacían en casa. Un paso que puede convertirse en esencial. En especial cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede ser lo que marcará esta diferencia.

Cuidarse comiendo lo que se cultiva es algo que hacen cada vez más personas. Además de su propia comida, tenían un depósito de agua, un pozo y un lavabo con compostaje, algo que tienen sus riesgos, ya que no deja de ser un elemento que puede provocar ciertos problemas al retirar los deshechos.

El Tribunal les quito a sus hijos después de una intoxicación

Una intoxicación alimentaria a causa de unas setas que una familia encontró en el bosque es algo que provocó un auténtico debate en Italia, el lugar en el que vivía esta familia que decidió dejar la ciudad para ir en busca de una vida mejor, lejos de la civilización.

Según el Corrieredellasera: «La historia de la familia que vive en el bosque de Palmoli comienza hace más de un año. Una intoxicación por hongos que obliga a la familia a ser hospitalizada: el personal sanitario informa a los carabineros de condiciones higiénicas no óptimas. Se alerta a los servicios sociales y se activan los controles.

Hay dos informes sobre la casa de campo de Palmoli: datan del 23 de septiembre y del 14 de octubre de 2024 y, en resumen, los carabineros y servicios escriben sobre:

1) condición de abandono sustancial de los menores

2) vivienda incómoda (una ruina ruina ruinosa) y no saludable

3) los menores sin educación y de pediatra y asistencia sanitaria

4) preocupante negligencia parental por parte de Catherine Birmingham y Nathan Trevallion que harían que sus hijos vivieran en aislamiento».

Siguiendo con la misma explicación; «Para los magistrados es «una ruina, falta de pruebas estáticas y las condiciones no son adecuadas para proteger la integridad física de los menores».Verificación de hechos: existe el peritaje de un topógrafo que garantiza que no hay problemas de estática. «Desde el punto de vista estructural, la vivienda se encuentra en buenas condiciones generales – escribe el perito – las lesiones no afectan a la estabilidad». Pero añade: «Las instalaciones son deficientes». Lo que hemos visto: una casa de piedra como la que hay en los pueblos de montaña. Algunos arreglos son ciertamente necesarios».

La opinión de los expertos era muy distinta: «la familia ha elegido la educación en casa, es decir, la educación parental. Es una elección que no viola la ley siempre que haya certificaciones de las escuelas. La hija mayor se somentó al examen en junio y obtuvo el diploma de aptitud en tercer grado (ver original a continuación). La familia está autorizada para el año 2025-26 por la institución de educación parental. El Ministerio de Educación y Mérito ha emitido una nota en la que especifica: «La escolaridad obligatoria se ha llevado a cabo regularmente a través de la educación en el hogar legitimada por la Constitución y las leyes vigentes y a través del apoyo a una escuela autorizada. La confirmación ha llegado del director de la escuela de referencia a través de la oficina escolar regional». En cuanto a la socialización, de hecho la relación con los padres es predominante, pero varios testigos y amigos han afirmado que los niños son alegres y sociables».