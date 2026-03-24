La vía del futuro: Argentina inaugura su primera carretera iluminada 100% con energía solar

La ciudad de San Juan, en Argentina, ha inaugurado la primera ruta solar del país. La Avenida de Circunvalación, una arteria clave de la capital provincial, contará desde ahora con un sistema de iluminación alimentado exclusivamente por energía solar. Esto representa un avance en infraestructura sostenible y posiciona a la provincia en la vanguardia nacional e internacional.

El proyecto ha estado impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE) y ejecutado por la empresa Sergio Chiconi S.R.L. El sistema instalado consta de 36 generadores solares fotovoltaicos individuales, cada uno de cinco kilovatios, montados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura y orientados al norte para optimizar la captación solar. Los equipos distribuidos por todos los sectores garantizan el abastecimiento total de la demanda lumínica de la vía mediante un modelo descentralizado y autónomo.

Con este sistema, se reduce la dependencia de la red eléctrica convencional. En momentos de cortes de luz o apagones, la iluminación sigue funcionando. Para ello, más de 80 trabajadores especializados se involucraron en la ejecución de la ruta solar.

Impacto de la iniciativa en Argentina

La integración de esta iniciativa en la vida cotidiana de la gente mejora los servicios públicos y contribuye a la reducción de costes operativos y mantenimiento sencillo. Este paso es un cambio de enfoque, pasando de generar energía renovable a incorporarla directamente en la infraestructura urbana.

El gobernador, Marcelo Orrego, subrayó la relevancia de este avance al destacar que la provincia no solo produce energía limpia, sino que también la integra en su uso cotidiano. Esta puesta en marcha de la autopista solar hace que San Juan se una a regiones que ya han incorporado la energía fotovoltaica en el diseño vial, como Corea del Sur, los Países Bajos o California.