Las llamadas de Red Eléctrica (REE) el día del apagón confirman lo que todo el mundo sospechaba: que el cero eléctrico se debió a la entrada de la energía solar (fotovoltaica) y a la escasez de otras fuentes de generación más estables, en especial la nuclear. Asimismo, la propia gestora del sistema reconoce que no fue capaz de controlar las oscilaciones de tensión que llevaron a la caída total de la red.

Así se pone de manifiesto en los audios que ha escuchado este lunes la comisión de investigación del apagón en el Senado, a los que ha tenido acceso OKDIARIO. En una llamada con una compañía eléctrica a las 11:04 del fatídico 28 de abril, los operarios de Red Eléctrica justifican la inestabilidad del sistema que condujo al apagón por la solar:

Operador eléctrico Estamos teniendo tensiones en la linea de 400 en Olmedilla. Está oscilando mucho.

REE: Es el tema de la fotovoltaica.

Operador eléctrico Tenemos continuas altas y bajas

REE: Nosotros estamos igual, estamos intentando mitigar.

A las 11:47, se produce una llamada de lo más elocuente, en la que REE reconoce que no se trata de un problema puntual, como ha pretendido hacer creer la empresa que preside Beatriz Corredor, sino de algo sistémico:

Operador eléctrico: En una hora ya llevamos 5 ó 6. ¿Sabéis si es por la generación?

REE: Sí, es la solar que entra por ajustes. Hemos metido una reactancia y no ha hecho nada.

Operador eléctrico: ¿Y sabes si va a estar así todo el día?

REE: Y no sólo el día, ¡veremos a ver este verano!

A las 11:51, ya al borde de la catástrofe, la cosa no mejora y la propia REE reconoce que no está logrando mitigar las oscilaciones:

Operador eléctrico: Te llamo por los picos de tensión, hemos tenido uno a las 10,40. Y otro hace 5 minutos.

REE: Sí es un vaivén de tensión importante. Es por la entrada de la solar.

Operador eléctrico: Pues así nos puede disparar las plantas.

REE: A las 10:40 ha habido una grande y a las 11 otra importante…. No nos da tiempo a regular.

Operador eléctrico ¿Sabes si va a volver a pasar?

REE: Ahora le echo un ojo y te aviso.

Ese ojo no sirvió de mucho, porque minutos después se produjo el apagón general en toda la Península Ibérica. Pero además de poner de manifiesto que el problema era la solar y la incapacidad de Red Eléctrica para resolverlo y evitar el apagón, otros audios de días anteriores —también escuchados en la citada comisión senatorial- evidencian que no había tomado ninguna medida después de los numerosos avisos de los días previos.

Así, el 16 de abril se produjo la primera alerta y REE ya sabía que no era un problema puntual, como muestra esta conversación de ese día:

Operador eléctrico: Estamos sufriendo picos de tensión que nos están obligando a regular en todas las subestaciones

REE: Es porque apenas hay nuclear en el sistema… Ya pasó ayer tarde y no es algo puntual.

El 26 de abril, la situación volvía a repetirse, pero REE siguió sin tomar nota:

Operador eléctrico: Llamaba para ver qué pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones.

REE: Sí, es por problemas de la fotovoltaica.

Y, aun sabiéndolo, siguió empeñada en meter más renovables de las que admitía el sistema para ser estable, en especial solar -presumiblemente por orden del Gobierno-, lo que condujo al apagón.

Otras llamadas escuchadas por la comisión del Senado entre grandes clientes y las compañías eléctricas confirman esta situación. Así, Metro de Madrid llamó el mismo día 28 de abril y su compañía también refleja que REE no sabía qué hacer:

Metro Madrid: Estamos teniendo un montón de incidencias en acometidas y sistemas de emergencias.

Operador eléctrico: Sí, tenemos un montón de problemas con REE. Las quejas son permanentes

Metro Madrid: Pero esto, además, es que ya nos ha pasado algún día antes.

Operador eléctrico: Sí, en otros días ha pasado. Estamos en contacto con REE, pero nos dicen que no saben… Podéis pasarnos las quejas.

Como ha venido publicando OKDIARIO, la CNMC (Comisión de los Mercados y la Competencia) ha desistido de hacer el informe prometido en que iba a señalar a los responsables del apagón, y se ha limitado a sugerir mejoras en el sistema. Además, ha pedido que sean los propios consumidores afectados los que paguen el coste de volver a levantar la red mediante un suplemento en el recibo de la luz.