Un año después del apagón, España rompe lo establecido y quiere instalar un cable submarino gigante que una la Península con Irlanda pero antes tiene que esquivar a Francia

España se está convirtiendo en uno de los países de la Unión Europea que más está invirtiendo en energía renovable tras el apagón, dejando a la Península Ibérica como una isla energética junto a Portugal, aunque con enorme obstáculo en su camino: Francia.

El país vecino ha conseguido crear un cuello de botella que impide que se pueda exportar su excedente de energía solar. La conexión entre España y Francia apenas tiene una capacidad de unos 3.000 MW, que también aprovecha Portugal como una de las pocas salidas desde la península ibérica.

Por su parte, la Comisión Europea quiere reducir la dependencia externa para el año 2030 con una mejor conexión energética y Francia jugará un papel fundamental. Es por ello que el Gobierno de Pedro Sánchez busca soluciones a este problema, a pesar de que por Francia es la más viable y económica.

España sólo tiene 3.000 MW de capacidad de interconexión, un ratio del 2% sobre una infraestructura de aproximadamente 150 GW y está muy lejos del 15% previsto por Bruselas para 2030.

Solución tras el apagón

Aparte de la ruta entre Francia y España, existe una alternativa a través del Mediterráneo con dos enormes conexiones hacia Italia, a pesar de que es demasiado ambicioso. Por tanto, ganaría peso una solución entre Irlanda y España, que empezaría a estudiarse desde el ejecutivo con una longitud estimada de entre 1.000 y 1.100 kilómetros.

El cable submarino bajo el Atlántico uniría la costa norte de España a través de Asturias con la parte sur de Irlanda. Aunque no haya un trazado definido, la obra debería esquivar el golfo de Vizcaya y el mar Céltico con una elevada profundidad y oleaje. Pero el primer paso ya se ha dado con un acuerdo entre los dos países para estudiar su viabilidad, teniendo en cuenta que ambos tienen capacidades limitadas e infraestructuras más sensibles en situaciones como el apagón que tuvo lugar en España en 2025.