Francia desafía las reglas y anuncia el misil supersónico STRATUS capaz de alcanzar velocidades supersónicas y atacar sistemas de defensa aérea avanzados

Francia ha confirmado que incorporará próximamente a su aparato militar el nuevo misil supersónico STRATUS RS para hacer frente a las amenazas que vienen. Esta potente arma, que están desarrollando entre Reino Unido y Francia, tiene capacidad para neutralizar defensas aéreas enemigas avanzadas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo misil supersónico que prepara Francia.

La guerra de Irán ha demostrado que Europa puede ser frágil ante la amenaza de países con un gran potencial armamentístico y por ello algunos países se están rearmando pensando en el futuro. El consejo de Donald Trump de destinar el 5% del PIB al gasto militar ya no parece tan loco y países de la Unión Europea como Francia se están rearmando ante una posible gran guerra. Por el conflicto de Oriente Medio han pasado de puntillas mientras fabrican grandes misiles.

«Entiendo perfectamente y comprendo su preocupación, pero quería ser muy claro: Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella», dijo en los primeros días de guerra Emmanuel Macron, mientras que Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor francés, habló claro ante el Parlamento para justificar la inversión de 36.000 millones en presupuesto militar. «Estamos en un momento peligroso», advirtió el general galo, que también señaló como principal preocupación la guerra abierta con Rusia y «la amenaza terrorista» que pone en peligro la seguridad nacional del país vecino.

«La persistencia de una amenaza rusa sobre nuestro continente con una guerra abierta sigue siendo mi principal preocupación en términos de preparación de las Fuerzas Armadas», afirmó en el Parlamento a la vez que dejó claro que: «No debemos causar inquietud, sino simplemente darnos cuenta de que necesitamos una inversión en Defensa. La nueva ley de planificación militar es crucial para la defensa de nuestros conciudadanos».

El misil supersónico de Francia

Francia se quiere rearmar en los próximos años y la joya de la corona es el nuevo misil supersónico STRATUS que está desarrollando el país junto con Reino Unido. Según informó el Mando en sede parlamentaria, este misil se incorporará a los futuros aviones Dassault Rafale F5 y plataformas navales con el objetivo de neutralizar las defensas aéreas enemigas y el ataque de objetivos de alto valor. En resumen, este potente misil con una alta velocidad supersónica llegará para poder combatir contra grandes amenazas.

Este misil supersónico STRATUS está en el marco del programa MBDA y fue presentado el pasado 10 de septiembre en el DSEI UK 2025 por parte de Luke Pollard MP, ministro británico de Estado para Adquisiciones y la Industria de Defensa, Luke Pollard MP, y el ingeniero general de armamento Gaël Diaz De Tuesta, de la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia.

«MBDA está desarrollando dos misiles complementarios, adaptables e interoperables que proporcionarán capacidades decisivas en ataque en profundidad, guerra antibuque, supresión y destrucción de defensas aéreas enemigas, así como neutralización de activos de alto valor», informa la página a través de su página web oficial.

De esta manera, Francia ya ha informado que se armará con el STRATUS Rapid Strike (ataque rápido), que antes era conocido como RJ10 y que está considerada la rama supersónica de estos misiles de largo alcance y tiene unas características que asustan: 1.300 kilos de peso, 5,10 metros de longitud, un alcance de 70 kilómetros e incorpora las últimas tecnologías de localización para tener una referencia exacta del terreno y penetración a baja altitud.