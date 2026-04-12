España ha reforzado su presencia en el ejercicio multinacional Orión 26 en Francia. Estos días se están desarrollando en distintos puntos de la geografía francesa varias de las fases terrestres del ejercicio multinacional Orión 26, una de las mayores maniobras militares recientes organizadas en Europa. El despliegue reúne a unos 12.000 efectivos de múltiples países y se enmarca en la preparación para escenarios de combate de alta intensidad entre fuerzas de capacidades similares. ¿Qué hacen 200 militares españoles con blindados en Francia? Así, es Orión 26: las claves se desglosan a continuación.

España participa con un contingente del Ejército de Tierra que incluye más de 200 militares, vehículos blindados y apoyo aéreo, integrándose en una estructura multinacional liderada por Francia.

Orión 26 está diseñado para preparar a las fuerzas armadas ante un posible conflicto entre adversarios de capacidades similares. Es un gran ejercicio militar multinacional liderado por Francia, diseñado para entrenar a las fuerzas armadas en escenarios de guerra de alta intensidad entre adversarios de capacidades similares. Se desarrolla entre enero y abril de 2026 en distintos puntos del territorio francés y reúne a unos 12.000 militares de 24 países aliados, además de fuerzas aéreas, navales y terrestres.

El entrenamiento incluye operaciones terrestres, aéreas, navales y multidominio, integrando también capacidades de ciberdefensa y mando estratégico. Se trata de uno de los mayores ejercicios militares organizados en Europa en los últimos años.

El ejercicio recrea un conflicto moderno a gran escala en un entorno disputado, incluyendo:

Combate terrestre convencional.

Operaciones aéreas y navales.

Guerra electrónica y ciberdefensa.

Coordinación de mandos multinacionales.

Incluye aproximadamente:

25 buques, entre ellos el grupo del portaaviones Charles de Gaulle.

140 aeronaves.

Unidades terrestres de múltiples países, incluyendo España.

Despliegue español: más de 200 militares en Francia

España participa con un contingente del Ejército de Tierra formado por más de 200 efectivos, además de medios mecanizados y apoyo aéreo. El despliegue incluye blindados, unidades de infantería mecanizada y helicópteros de transporte y ataque, integrados en operaciones multinacionales junto a fuerzas francesas y aliadas.

Helicópteros, blindados y apoyo logístico

Entre los medios desplegados destacan helicópteros de las FAMET, como los Tigre, NH90 Caimán y CH-47F Chinook, que aportan movilidad y apoyo en el campo de batalla.

Estos recursos se complementan con unidades logísticas y de mantenimiento que permiten sostener operaciones prolongadas en territorio francés.

Infantería mecanizada y vehículos Pizarro

Una de las unidades destacadas es el Batallón de Infantería Mecanizada Badajoz I/62, del Regimiento Arapiles 62.

Este contingente ha desplegado vehículos de combate de infantería Pizarro, junto con otros medios acorazados, para integrarse en un subgrupo táctico mecanizado.

El objetivo es operar en escenarios de combate realistas durante la fase “livex” del ejercicio.

Maniobras ofensivas junto a fuerzas aliadas

El Subgrupo Táctico español, con más de 200 efectivos, participa en maniobras ofensivas de alta intensidad entre el 18 y el 30 de abril.

Sus capacidades incluyen:

Secciones mecanizadas con VCI Pizarro.

Morteros de 120 mm.

Sistemas contracarro Spike.

Zapadores.

Reconocimiento avanzado.

Apoyo logístico.

Estas unidades trabajan integradas con fuerzas francesas en un entorno multinacional.

Integración con el Ejército francés

Las fuerzas españolas se integran en un Grupo Táctico del Ejército de Tierra francés, reforzando la interoperabilidad entre ambos ejércitos.

Este tipo de ejercicios permite unificar procedimientos tácticos y mejorar la coordinación en operaciones conjuntas de alta complejidad.

Orión 26 es uno de los mayores ejercicios militares de Europa. El ejercicio incluye alrededor de 25 buques, entre ellos el grupo del portaaviones Charles de Gaulle, y unos 140 aviones de combate y transporte. Orión 26 se ha desarrollado entre enero y abril de 2026 y es considerado uno de los ejercicios más ambiciosos desde la Guerra Fría.

Es escenario de guerra moderna multidominio. Más allá del combate terrestre, el ejercicio simula un entorno de guerra multidominio con amenazas aéreas, navales, electrónicas y cibernéticas.

El objetivo es preparar a las fuerzas aliadas para responder de forma coordinada ante crisis de gran escala en Europa.