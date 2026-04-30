Compra el Ferrari 612 Scaglietti más barato del mercado por 20.000 €… y descubre por qué, en realidad, no existe un Ferrari barato

Comprar un Ferrari 612 Scaglietti por sólo 20.000 euros es una oferta irresistible, al menos sobre el papel. Se trata de un gran turismo producido entre 2004 y 2011, diseñado por Pininfarina como sustituto del 456M. Cuenta con carrocería coupé 2+2 y chasis de aluminio, lo que mejora el reparto de pesos (46% delante y 54% detrás). Equipa un motor V12 de 5,75 litros con 540 CV, asociado a una caja manual o semiautomática F1A de 6 velocidades. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en unos 4,2 segundos y alcanzar los 320 km/h.

Sin embargo, este comprador se encontró con una realidad que no esperaba: después de muchísimos años parado, los neumáticos estaban completamente secos, los frenos oxidados y la carrocería desgastada. El vendedor no se había preocupado de su mantenimiento y, por ende, los problemas no tardaron en aparecer nada más arrancar el motor, ya que el cuadro de mandos mostraba varias advertencias que podrían dar lugar a averías graves. Afortunadamente, la primera prueba de conducción fue positiva: la caja de cambios funcionaba correctamente, el motor subía de revoluciones, la temperatura se mantenía estable y la presión del aceite parecía correcta.

¿Mereció la pena comprar el Ferrari 612 Scaglietti?

El coche presentó varios problemas importantes. Las rótulas tenían holgura, los silentblocks estaban desgastados, los frenos necesitaban ser sustituidos por completo, los neumáticos estaban inservibles y los amortiguadores requerían una revisión profunda. Además, durante la prueba de conducción se escuchó un ruido preocupante, pero no provenía de la caja de cambios (lo cual fue una buena noticia), sino de la suspensión y del eje trasero, que estaban bastante desgastados. En un coche normal, estas reparaciones ya habrían sido costosas, pero en un Ferrari todo se complicaba, ya que las piezas eran específicas y mucho más caras. Elementos como los brazos de suspensión o los silentblocks elevaban rápidamente el presupuesto.

A esto se sumaba el estado de la carrocería. El coche había sido repintado: originalmente era amarillo y aún se apreciaban restos de ese color en algunas zonas, lo que indicaba un trabajo de pintura poco cuidado. Además, el pilar del parabrisas presentaba corrosión en el aluminio y el propio parabrisas tenía una grieta. Esto obligaba a desmontarlo todo, reparar la zona, repintar y colocar un cristal nuevo.

El mantenimiento del motor también era urgente. El último cambio de aceite se había realizado en 2016, lo que era excesivo. En un V12 de Ferrari esto implicaba una revisión completa: aceite, filtros, refrigerantes, bujías y otros fluidos. También había que revisar la distribución, que en este modelo funcionaba con correa y requería un especialista.

Otros trabajos incluyeron la restauración de las pinzas de freno, la reparación de llantas dañadas y la renovación de parte del interior. En total, la restauración se estimó en unos 17.500 €, que sumados al precio de compra (unos 20.000 €) dejaban el coche en casi 40.000 €.

Aun así, no fue necesariamente un mal negocio. Un Ferrari 612 Scaglietti en buen estado podía valer entre 70.000 y 80.000 €, por lo que incluso con la reparación seguía teniendo sentido económico. Además, algunos elementos caros como el embrague apenas habían sido utilizados.

En resumen, no se trataba de un Ferrari «roto», sino de un coche que necesitaba una restauración completa. Funcionaba, arrancaba y su motor estaba en buen estado, pero requería mucho trabajo para devolverlo a su mejor nivel.Y esa era la clave: un Ferrari barato casi nunca es realmente barato. El precio de compra era solo el principio; el verdadero coste aparecía después.

Características técnicas

El Ferrari 612 Scaglietti alcanzaba una velocidad máxima de 315 km/h y aceleraba de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos. Su consumo medio homologado era de 20,5 l/100 km, con emisiones de CO₂ de 470 g/km según el ciclo NEDC. No contaba con etiqueta ambiental de la DGT y cumplía una normativa de emisiones no especificada.

En cuanto a dimensiones, se trataba de un coupé de dos puertas con configuración 2+2. Medía 4.902 mm de largo, 1.957 mm de ancho y 1.344 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.950 mm. El peso en orden de marcha era de 1.915 kg, y el depósito de combustible tenía una capacidad de 110 litros. El maletero ofrecía un volumen de 240 litros.

El sistema de propulsión estaba formado por un motor V12 atmosférico de gasolina, situado en posición central-delantera longitudinal. Entregaba una potencia máxima de 540 CV (397 kW) a 7.250 rpm y un par máximo de 588 Nm a 5.250 rpm. Su cilindrada era de 5.748 cm³, con un bloque y culata de aluminio, relación de compresión de 11,2:1 y distribución por doble árbol de levas en cada culata con cuatro válvulas por cilindro.

La transmisión era de tracción trasera con caja de cambios manual de 6 velocidades. Las suspensiones delantera y trasera utilizaban esquema de paralelogramo deformable, mientras que el sistema de frenado montaba discos ventilados de 330 mm delante y 310 mm detrás. La dirección era de tipo cremallera, sin asistencia variable ni dirección a las cuatro ruedas.

En cuanto a neumáticos, montaba medidas 245/45 R18 en el eje delantero y 285/40 R19 en el trasero, con llantas de 8,5 x 18 delante y 10,5 x 19 detrás.