Fue el electrodoméstico más importante en las cocinas de los años 80 pero está desapareciendo y su sustituto ya está en todas las casas de España

En los últimos años, los hogares se encuentran inmersos en un proceso de transformación, y multitud de elementos que hasta ahora considerábamos «imprescindibles» están siendo relegados por otros que se adaptan a las necesidades de las familias modernas. En la cocina, considerada el verdadero «corazón» del hogar, el horno, un electrodoméstico esencial desde los años 80, se ha convertido en un simple espacio donde guardar ollas y sartenes. Si bien es cierto que de vez en cuando se utiliza para preparar algún plato, por ejemplo en ocasiones especiales como Navidad, cada vez más personas lo sustituyen por la freidora de aire.

De esta manera, se puede aprovechar el espacio debajo de la encimera donde anteriormente estaba el horno para instalar un armario o una cajonera, algo especialmente interesante en cocinas pequeñas. Pero, ¿realmente una freidora de aire puede sustituir a un horno convencional? La respuesta es sí. Ambos electrodomésticos utilizan la misma tecnología, haciendo circular aire caliente de forma rápida y uniforme. Además, la air fryer ofrece ventajas interesantes: bajo consumo energético, menor tiempo de cocción, textura crujiente y facilidad de limpieza.

Adiós a este electrodoméstico en las cocinas modernas

La cocción con freidora de aire permite preparar alimentos con muchísimo menos aceite en comparación con las freidoras tradicionales, reduciendo su uso hasta en un 90%. Este método hace posible elaborar platos como patatas fritas, alitas de pollo o empanadas utilizando solo pequeñas cantidades de aceite. La disminución en el consumo de grasas contribuye a un perfil nutricional más equilibrado.

Uno de los principales atractivos de este electrodoméstico es la capacidad de lograr que los alimentos queden crujientes por fuera y tiernos por dentro. Gracias a la circulación de aire caliente a alta velocidad, se consigue una textura similar a la fritura tradicional, pero con un menor contenido graso. Este sistema permite obtener resultados homogéneos en diferentes tipos de alimentos, manteniendo sabor y textura sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite.

Además de su capacidad para freír alimentos, la freidora de aire es un electrodoméstico muy versátil que permite asar, hornear e incluso deshidratar frutas y verduras. Entre los alimentos que mejor resultado ofrecen destacan las patatas, que consiguen una textura crujiente y dorada; las carnes como el pollo o las alitas, que quedan jugosas por dentro y crujientes por fuera; y las verduras como el brócoli, la zanahoria o el calabacín, que mantienen su sabor y mejoran su textura.

Finalmente, la limpieza de la freidora de aire resulta más sencilla en comparación con un horno convencional. La mayoría de los modelos cuentan con recipientes y bandejas extraíbles que pueden lavarse fácilmente, e incluso son aptos para lavavajillas.

Receta rápida y saludable

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Para su elaboración se utilizan 4 huevos, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de pimentón dulce y una pizca de sal. Se añaden también un puñado de espinacas, 3 zanahorias medianas ralladas (escurridas previamente para eliminar el exceso de agua), un puerro picado finamente y queso emmental al gusto si se desea incluirlo.

En un molde apto para freidora de aire se colocan los huevos y, en un bol aparte, se mezcla el aceite con el pimentón y la sal, incorporándolo después. A continuación se añaden las verduras y se mezcla todo bien, terminando con el queso rallado por encima. Se cocina en la freidora de aire durante unos 15 minutos a 180º.