De sala de cine a Museo Carmen Thyssen Barcelona: fecha de inauguración y todo lo que sabemos del templo del arte

Barcelona continúa redefiniendo su modelo cultural con proyectos que buscan combinar patrimonio, creación contemporánea y proyección internacional. En este contexto, el anuncio del futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona ha despertado un notable interés tanto en el ámbito cultural como en el empresarial. La iniciativa aspira a recuperar parte del espíritu creativo que definió a la ciudad en etapas clave de su historia, situando nuevamente el arte en el centro del debate urbano.

La elección del Passeig de Gràcia como emplazamiento no es casual y subraya la voluntad de integrar el museo en uno de los ejes más simbólicos de la capital catalana. En lo que era un antiguo cine, donde todos habíamos disfrutado de las películas más destacadas, ahora será un museo. Su proyecto fue presentado públicamente en un acto celebrado en el auditorio de La Pedrera. Impulsado por Stoneweg Places & Experiences y respaldado por Barcelona Global, el futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona se concibe como un espacio orientado tanto a la ciudadanía como al visitante internacional. Su apertura está prevista para el segundo semestre de 2028 y pretende consolidarse como un nuevo referente cultural, capaz de atraer talento creativo, generar empleo cualificado y contribuir a una oferta cultural más equilibrada y sostenible.

Cómo será el nuevo Museo Carmen Thyssen Barcelona

Durante la presentación de este nuevo emplazamiento, representantes de distintas entidades coincidieron en destacar el valor estratégico del museo para Barcelona. Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global, subrayó que el proyecto nace con la intención de sumar singularidad y excelencia al ecosistema urbano, reforzando la capacidad de la ciudad para generar y retener talento cultural de impacto.

En este sentido, el Museo Carmen Thyssen Barcelona no se plantea únicamente como un espacio expositivo, sino como una herramienta de proyección internacional y de fortalecimiento del tejido cultural local.

La iniciativa va en consonancia con las reflexiones que diversas instituciones europeas han planteado sobre el papel de la cultura en el desarrollo urbano. Informes de la Comisión Europea sobre industrias culturales y creativas destacan que los equipamientos culturales de calidad contribuyen a la innovación, la cohesión social y la competitividad de las ciudades, aspectos que el Museu Carmen Thyssen Barcelona aspira a integrar desde su concepción.

El Passeig de Gràcia como eje cultural

El emplazamiento del museo en esta esquina de Passeig de Gràcia refuerza el papel de esta avenida como corredor cultural de referencia. Lluís Sans, presidente de la Associació d’Amics del Passeig de Gràcia, recordó que este espacio ha sido históricamente un punto de encuentro abierto y diverso, donde arquitectura, comercio y cultura han convivido de forma natural.

La llegada del nuevo museo se sumará a una oferta ya consolidada que incluye equipamientos como La Pedrera, la Casa Batlló, el Palau Robert o la Fundación Tàpies. Esta concentración de instituciones culturales permite configurar un relato coherente del patrimonio artístico y arquitectónico de Barcelona, facilitando al mismo tiempo una experiencia cultural de alto nivel tanto para residentes como para visitantes.

Arte catalán y programación participativa

El eje central de la programación del Museu Carmen Thyssen Barcelona será la pintura catalana de los siglos XIX y XX, con especial atención al modernismo y al novecentismo. Según explicó Juan Manuel Sevillano, managing director de Stoneweg Places & Experiences, se trata de movimientos fundamentales que, pese a su relevancia histórica, siguen siendo poco conocidos fuera del ámbito local.

La colección permanente incluirá obras de artistas como Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Eliseu Meifrèn, junto a piezas inéditas de la Colección Carmen Thyssen. Además, el museo contará con exposiciones temporales que permitirán conectar el arte catalán con el contexto internacional, integrando a Barcelona en el circuito de grandes capitales culturales como Londres, París o Nueva York.

Educación, turismo cultural y empleo

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su orientación hacia el público local. El museo prevé desarrollar actividades educativas, programas de formación y propuestas de comisariado participativo, con el objetivo de fomentar una relación activa entre la ciudadanía y el patrimonio artístico.

Esta línea responde a las recomendaciones de organismos como la UNESCO, que subraya la importancia de los museos como espacios de aprendizaje, diálogo y participación social.

La transformación del Palau Marcet implicará una rehabilitación integral del edificio, muy modificado a lo largo del siglo XX. El proyecto arquitectónico, a cargo de los estudios Casper Mueller Kneer Architects y OUA, contempla la conservación de los elementos patrimoniales más relevantes y la recuperación de detalles originales, como el atrio triangular, que volverá a funcionar como gran espacio de acceso abierto a la ciudad.

Con una superficie aproximada de 9.000 metros cuadrados, el museo se organizará en dos plantas inferiores dedicadas al arte catalán, niveles superiores para exposiciones temporales y un auditorio. Esta distribución permitirá una programación flexible y complementaria a la oferta cultural existente.