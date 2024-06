Pau Cubarsí ha sido uno de los sacrificados. El joven central catalán se queda fuera de la convocatoria definitiva de Luis de la Fuente para la Eurocopa y el posible motivo genera cierta polémica. El defensa no ha sido citado finalmente por el seleccionador para la gran cita europea, y la razón puede tener mucho que ver con su club, el FC Barcelona, que no quiere que se repita un nuevo caso como el de Pedri hace unos años.

El caso es que De la Fuente tiene previsto convocar a Cubarsí para los próximos Juegos Olímpicos de París, y el Barça no quiere que ningún jugador suyo participe en las dos grandes citas este verano para evitar lo que ocurrió con Pedri en el año 2021, cuando dobló Eurocopa y JJOO y su físico acabó resintiéndose. De hecho, desde entonces el canario no ha vuelto a ser el mismo y jugar a su mejor nivel de manera prolongada en el tiempo debido a continuas lesiones y molestias físicas.

De sobra es conocido que los grandes clubes europeos no quieren que sus futbolistas hagan doblete este verano y disputen la Eurocopa de Alemania (15 de junio-15 de julio) y los Juegos Olímpicos de París (24 de julio-11 de agosto). El Barcelona es sin duda uno de los equipos que más férreos se ha mostrado con este asunto, pues tuvo una mala experiencia con Pedri, quien ha encadenado una lesión con otra desde que en el verano de 2021 jugase con España tanto en la Eurocopa como en los JJOO.

No es un asunto baladí, pues no es un problema deportivo sino también legal. De hecho, en España y Chipre obligan por ley a los jugadores a acudir a la llamada de la Selección, pero en el resto de los países de Europa no es así. Sin ir más lejos, el Real Madrid le ha pedido por escrito a la Federación Francesa que libere a Camavinga de los Juegos de París y tampoco estará Mbappé puesto que la FIFA no incluye los partidos olímpicos en el calendario oficial de fútbol masculino, lo que sí sucede con la Eurocopa.

Pero esa prerrogativa no la tienen los jugadores españoles. La Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, recoge en su artículo 23.2c que «es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones». No hacerlo se considera una infracción grave (artículo 104.1c) y acarrea multas de entre tres y 30.000 euros e, incluso, una posible inhabilitación, extremo al que no se va a llegar. Sin embargo, esas continuas presiones del Barcelona han podido tener su efecto en la no llamada de Luis de la Fuente a Pau Cubarsí y en el hecho de que no esté en esa convocatoria definitiva para la Eurocopa. El técnico ha optado por otros como Laporte, Le Normand, Nacho y Vivian en el puesto de centrales, por lo que todo apunta a que Cubarsí sí que acudirá con España a los Juegos Olímpicos de París.

Lista oficial sin Cubarsí para la Eurocopa

Porteros: Unai Simón, David Raya y Alex Remiro.

Defensas: Dani Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Le Normand, Nacho, Vivian, Grimaldo y Cucurella.

Centrocampistas: Rodri Hernández, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Alex Baena, Fermín López y Pedri.

Delanteros: Álvaro Morata, Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Joselu, Lamine Yamal, Ayoze Pérez y Nico Williams.