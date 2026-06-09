Todo sobre el conjunto de Patricia Pardo con el que rindió homenaje al Papa en el Santiago Bernabéu

Patricia Pardo se ha consolidado como uno de los grandes referentes de estilo de las mañanas de la televisión gracias a su capacidad para arriesgar sin perder un ápice de elegancia desde que la conocimos en El programa de Ana Rosa —primero como reportera y luego como copresentadora— y ahora que la vemos como presentadora en Vamos a ver. Por un día ha dejado el plató de Telecinco para ponerse al frente de la presentación del encuentro del Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu junto a Christian Gálvez, su marido. Para esta ocasión tan especial, su elección de vestuario no ha sido una casualidad, sino un tributo al Pontífice, que ha despertado un enorme interés en las redes sociales por su carga simbólica.

La elección de la pareja llega después de que ambos protagonizasen sendos divorcios de sus exparejas, siendo el de Gálvez el más mediático, puesto que el expresentador de Pasapalabra formaba junto a Almudena Cid lo que parecía una pareja idílica, por eso sorprendió tanto su ruptura. En los pasillos de Telecinco nació un amor que tuvo que ir más rápido de lo que muchos esperaban, pero que pronto se confirmó con una boda en secreto y con un embarazo que les unía como padres para toda la vida. Además, ambos han demostrado en los últimos tiempos su gran fe, algo que les ha servido como refugio y alivio ante la presión mediática y familiar que tuvieron durante largo tiempo tras sus rupturas.

El código bicolor del Vaticano: Blanco y amarillo, en perfecta sintonía con el Papa

La clave del éxito del estilismo de Patricia Pardo ha radicado en el uso de uno de los tonos que representan oficialmente al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Amarillo, el color del Vaticano: La bandera del estado presidido por el Papa León XIV la forman el amarillo y el blanco. El protocolo obliga a que sólo las reinas lo puedan utilizar, por lo que el guiño lo tuvo que hacer con el amarillo.

Sin perder la sobriedad que un acto de este tipo exige por protocolo, donde los escotes, faldas por encima de las rodillas y los hombros al descubierto están completamente prohibidos, Pardo ha sabido dar un toque de modernidad a su look.

Se trata de un conjunto de dos piezas que es una obra del diseñador Alejandro de Miguel, un habitual de la televisión, ya que ha sido el encargado de vestir a numerosas presentadoras de televisión para noches como las de las Campanadas. Cristina Pardo, Paz Padilla, Ana Obregón y Chenoa han sido algunas de las que han lucido sus diseños en pantalla en los últimos años.

Pero entre sus clientas más famosas encontramos a la mismísima reina emérita Sofía, Carmen Lomana, Paula Echevarría, Mónica Naranjo o Pastora Soler, que han elegido algunos de sus vestidos para lucirlos en eventos y en escenarios.

¿Cuánto cuesta el vestido de Patricia Pardo?

Tal y como ha explicado el propio diseñador, se trata de un conjunto de «dos piezas formado por un pantalón palazzo -de tiro alto y con una pernera muy ancha- y cuerpo en forma de capa con fajín drapeado, en amarillo mantequilla».

De Miguel asegura que intentaba «reflejar elegancia, luz y simbolismo, rindiendo homenaje a la fe y a la bandera del Vaticano», de ahí que el color elegido sea el amarillo, ante la imposibilidad de lucir el blanco. Como ha desvelado en sus redes sociales, se trata de un diseño exclusivo para ella, por lo que el valor es imposible de calcular, aunque seguro que tendrá muchas peticiones de clientas interesadas en él.

Mamen Marqueño, estilista de Mediaset España, fue la encargada de poner en contacto a la presentadora de Telecinco y al diseñador para este evento tan especial y que ha sido seguido por millones de personas en todo el planeta.