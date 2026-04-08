Neli, eliminada de ‘Pasapalabra’: ¿cuánto dinero se ha llevado?

Pasapalabra sigue en la búsqueda de dos concursantes que puedan recoger la estela de Rosa y de Manu, pero por ahora no lo han conseguido. Mientras Javier se mantiene y sigue sumando victorias en su casillero, Neli se ha tenido que despedir de la audiencia después de caer eliminada en la Silla Azul ante Santiago, un jubilado que sigue en plena forma, tal y como ha demostrado. La historiadora se marcha después de nueve programas y de demostrar que podría ser una gran concursante. Pese a que comenzó con mal pie —su primer día fue un desastre—, con el paso de los días fue plantando cara a su rival, pero en la tarde del martes no pudo. Eso sí, no se marcha de vacío y lo hace con una buena cantidad, aunque no se ha llevado el bote, que ya supera los 300.000 euros.

La Silla Azul, como los habituales ya saben, es la prueba eliminatoria en la que un aspirante puede ganar el puesto al concursante que en el día anterior perdió en el Rosco. Santiago, al que presentaron como un «jubilado activo», arrancó con un fallo, lo que daba ventaja a la veterana, que ya se había medido en varias ocasiones a esta prueba.

Pero Neli tampoco empezó con buen pie el reto y falló dos veces seguidas. La letra que la eliminó del programa fue la b. En concreto, Roberto Leal le leyó la siguiente definición: «En informática, voz inglesa que designa la copia de un conjunto de datos que se realiza como medida de seguridad». Con la letra b, la respuesta era backup, algo que ella no acertó a decir.

Roberto Leal no podía más que confirmar la mala noticia de la eliminación de la concursante. «Un fortísimo aplauso para ti, Neli. Un verdadero honor haberte tenido con nosotros en Pasapalabra, concursante ejemplar», decía en tono triste, dejando claro que ya había comenzado a tener una buena relación con ella.

Javier, el que ha sido su rival en las últimas semanas, también se ha querido despedir de su rival de forma muy cariñosa, dejando de lado la competición por un momento. «Mandar un beso muy fuerte a Neli, que hemos compartido nueve programas», decía desde la comodidad de la mesa central, donde se aseguraba seguir concursando.

En ese mismo momento, el presentador ha querido explicar a los espectadores que también tienen relación los concursantes cuando nadie los ve y las cámaras no están encendidas. «Es una persona extraordinaria, me lo he pasado genial con ella detrás de cámaras también y tenía mucho conocimiento. Le deseo lo mejor», remataba el sevillano.

Los datos de Neli en ‘Pasapalabra’ como concursante

Aunque en su primer día comenzó llena de nervios, la historiadora consiguió vencer a Javier, que por ahora se ha mostrado como un concursante muy complicado de vencer y con posibilidades de ganar el Bote. Ella lo venció después de 10 victorias, por lo que tiene mucho mérito. Además, no se marcha con las manos vacías, puesto que tras nueve programas ha logrado acumular 3.000 euros, una cantidad muy lejos del bote, pero que es interesante.

¿Cuánto dinero acumula ya el bote de ‘Pasapalabra’?

Aunque todavía queda mucho para llegar al bote que se llevó Rosa Rodríguez de 2,7 millones de euros, cada día va aumentando y ya ha superado los 350.000 euros. Hay que recordar que, tras la victoria de la gallega, el bote comenzó desde los 100.000 euros, por lo que cada tarde crece a un ritmo de 6.000 euros.