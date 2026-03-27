Quién es Neli, la nueva concursante de ‘Pasapalabra’: edad, de dónde es y en qué trabaja

Mientras Javier Alonso se sigue haciendo fuerte en Pasapalabra, la eliminación de Alejandro ha dejado un hueco libre que todavía se está esperando a que alguien lo ocupe de manera continuada. La que ha llegado al programa con ganas de hacerlo es Neli, nueva concursante que tratará de saltar el bote, que todavía está en cantidades bastante bajas, si comparamos con los 2’7 millones de euros que ganó Rosa en el mes de febrero. Tal y como se ha presentado, todo apunta a que podría ser una gran concursante, aunque los nervios fueron los protagonistas de sus primeros minutos ante las cámaras, algo que tendrá que superar si quiere mantenerse en el programa.

Nacida en Pontevedra, reside en Madrid desde hace tanto tiempo que ya se siente madrileña de adopción. Como muchos de los nuevos concursantes, llega sin experiencia previa en la televisión gracias a los castings que el programa ha realizado en los últimos años en busca de nuevos talentos. De ellos salieron también Rosa y Manu, que tampoco habían pisado un plató en su vida.

Neli es una gran aficionada a la naturaleza, pero también al mundo de los libros. Además de leer, también ha dado el paso de escribir, algo que contaba orgullosa en el programa: «Tengo algunos libros de historia y también algo publicado de poesía».

¿Qué haría Neli con el premio de ‘Pasapalabra’?

Esto lo explicaba antes de enfrentarse a la Silla azul, prueba en la que venció a José. De esta manera, Neli se ganó un puesto en uno de los equipos del programa, consiguiendo lo que para muchos es imposible. Una vez que se hizo fuerte en su sitio y pasaron los nervios, Roberto Leal no pudo evitar preguntarle qué haría con el premio del bote.

Aunque todavía está en cantidades, alrededor de los 300.000 euros, ella tiene claro qué haría con el dinero. Su objetivo es poder viajar por los pueblos de Andalucía, comunidad en la que vivió durante varios años, pero hay muchas zonas que todavía no conoce.

Los nervios son clave en Pasapalabra y a la pobre Neli le jugaron una mala pasada en su estreno en el Rosco. En la prueba estrella apenas pudo conseguir 11 aciertos, muy por debajo de lo habitual, que es superar las 20 respuestas correctas. A eso hay que sumar que tuvo tres errores, por lo que estuvo condenada a pasar por la Silla azul en su segunda tarde y pelear por seguir en el programa.

Javier, por su parte, no tuvo piedad con su rival y volvió a demostrar el gran nivel que tiene como concursante. El cantante de ópera (aunque aficionado) logró 23 aciertos y un fallo, dejando sin opciones a su contrincante. La paliza fue tan grande que el Rosco terminó antes de tiempo debido a que la pobre Neli no tenía ya opciones a empatarle debido a los tres fallos que acumuló.

En su segunda tarde, los nervios la dejaron concursar con más libertad, llegando a pelear con Javier por vencer la tarde, aunque ninguno con opciones de llevarse el bote, logrando 23 aciertos, mejorando mucho su primer día.