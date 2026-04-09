El histórico debut de un concursante de ‘Pasapalabra’: «Mira que llevo tiempo en este programa…»

Pasapalabra continúa su andadura por las tardes de Antena 3. Tras la victoria de Rosa Rodríguez, que se llevó el bote millonario el pasado mes de febrero, el formato ha estado intentando encontrar a sus nuevas estrellas. Hasta hace unos días, Neli y Javier parecían haber encontrado su hueco en el formato. Pero, para mantenerse en el programa, hay que ser el mejor. Una situación de la que es testigo Roberto Leal, el presentador. Y es que el comunicador también es una figura clave en los momentos en los que los nervios se apoderan de los participantes. Por ello, recientemente, los espectadores han sido testigos de la eliminación de Neli.

La concursante no logró continuar en el formato, por lo que fue eliminada. Por ello, la organización de Pasapalabra se ha puesto manos a la obra para encontrar a un nuevo participante. El protagonista de nuestra noticia es David, el nuevo candidato a llevarse el bote. Y es que el joven ha llegado con muy buen pie al formato. De hecho, hasta el propio Roberto Leal se quedó asombrado con su manera de jugar. Pues, el chico resolvió la prueba de ¿Dónde están?, una de las más complicadas, de una manera arrolladora. Realizamos un repaso de lo sucedido.

Roberto Leal, presentador de ‘Pasapalabra’, se queda sin palabras: «¡Qué maravilla!»

Como jugador del equipo azul, David hizo frente a la prueba de ¿Dónde están?. Eso sí, además de no cometer ningún fallo y resolverla en segundos, el participante empleó una técnica nunca antes vista en televisión. Y es que, parece que David se imaginó el panel mentalmente y, poco a poco, fue resolviendo. «Oye, mira que llevo tiempo en este programa», comenzó diciendo el presentador de Antena 3.

Roberto Leal no cabía en su asombro. Pues, después de tantos años al frente de Pasapalabra, era la primera vez que veía a un debutante resolver la prueba de esa manera y tan ágilmente. «Mi sensación es que estabas bendiciendo el panel», confesó el comunicador entre risas. Unas palabras con las que hizo reír al concursante. «¡Qué maravilla!», comentó.

«Te ha funcionado muy bien», le indicó. Pues, efectivamente, David consiguió sumar 20 segundos extra a su marcador. Una hazaña digna de alabar y con la que el joven ha dejado claro que viene a por todas. Eso sí, de momento no hay nada asegurado y mantener la permanencia en el concurso tampoco es fácil. Pero, sin lugar a dudas, el debut de David no ha podido ser mejor.

¿Cuánto dinero se llevó Neli tras su expulsión de ‘Pasapalabra’?

«Un fortísimo aplauso para ti, Neli. Un verdadero honor haberte tenido con nosotros en Pasapalabra, concursante ejemplar», dijo Roberto Leal ante la despedida de la concursante. Pues, tras nueve programas al frente, la participante fue eliminada. Eso sí, aunque no logró mantener su permanencia, no se fue con las manos vacías a casa. Y es que, tal y como se ha podido saber, la concursante se llevó 3.000 euros.