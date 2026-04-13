Galmés firma la compra para Mallorca de una «pieza excepcional» de la cartografía de la Edad Media

El Consell de Mallorca ha formalizado este lunes la compra de la carta portulana de Pere Rosell datada en 1447, que se incorporará al patrimonio público y se podrá visitar a partir de junio en el Museu de Mallorca.

Los responsables de estampar la firma en Sotheby’s Londres han sido el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

Esta carta náutica es considerada una «pieza excepcional» de la cartografía medieval y una de las obras más relevantes de la Escuela Cartográfica Mallorquina, ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Firmada por el cartógrafo mallorquín Pere Rossell, también conocido como Petrus Roselli, está considerada la más antigua de las obras conocidas del autor y uno de los testimonios más valiosos de la tradición cartográfica desarrollada en Mallorca entre los siglos XIII y XV.

El documento, elaborado sobre vitela y escrito en latín y catalán, representa con gran precisión el mundo mediterráneo e incluye centenares de topónimos trazados con caligrafía gótica en tinta negra y roja.

Se trata de una carta portulana iluminada de gran formato, que servía como herramienta fundamental para la navegación en la Edad Media.

La adquisición se ha llevado a cabo tras la salida de la pieza a subasta internacional, lo que fue considerado por la institución insular como «una oportunidad única» para recuperar un bien «de extraordinario valor histórico y cultural».

Aunque el Consell no ha detallado por qué cantidad se ha formalizado la operación, hace un mes aseguró que el precio pactado era de 882.000 euros.

«Esta compra supone un hito para la isla y para la preservación de nuestro patrimonio. Recuperamos una pieza clave de nuestra historia que refuerza el papel de Mallorca como referente en la cartografía medieval», ha apuntado Galmés. «Es una auténtica joya que refleja el talento, el conocimiento y la proyección internacional de la Mallorca medieval», ha añadido Roca.

El responsable de Libros y Manuscritos de Sotheby’s para Europa y Oriente Medio, David Goldthorpe, ha dicho que no hay «un mejor destino para esta hermosa carta portulana» que Mallorca.

«Conservada en una colección privada durante más de cuatro décadas por los prestigiosos bibliófilos Cindy y Jay Pritzker, ahora traza su regreso a Mallorca más de 500 años después de su creación, donde se exhibirá al público y podrá ser disfrutada por las generaciones venideras», ha apuntado.