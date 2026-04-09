El Consell de Mallorca saca adelante el primer paquete de ayudas de 12,6 millones por la crisis de la guerra en Irán

El Consell de Mallorca ha dado luz verde a una primera fase del Plan Mallorca Protege, dotado con 84 millones, para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra en Oriente Medio.

La institución insular ha aprobado una primera incorporación de 25,5 millones de los remanentes de tesorería del año pasado a los presupuestos del 2026. De estos, 12,6 millones se destinan al escudo social para hacer frente a la escalada de precios derivada del conflicto bélico.

Durante el Pleno, el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha afirmado que «próximamente se aprobará una segunda incorporación de 17,5 millones destinados a proteger a las familias, las empresas y los sectores productivos de Mallorca ante la guerra».

Este paquete de medidas, junto con la movilización de 53,5 millones de obra pública previstos en las cuentas de este año —51,5 millones para modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias y 2 millones de euros para la renovación de las instalaciones deportivas municipales—, suma los 83,6 millones del Plan Mallorca Protege.

Como anunció el presidente Llorenç Galmés en el debate de política general, ante el contexto de incertidumbre global, la institución insular mantiene el compromiso de inversión pública y se revisarán las adjudicaciones de obra pública para actualizar precios y ampliar plazos, detalla la institución insular en un comunicado.

10 millones en medidas sociales

9,1 millones para el IMAS, para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad, llevar a cabo obras de mejora en la Llar d’Ancians de Palma y para el acogimiento residencial básico de menores, entre otros.

800.000 euros a los ayuntamientos para organizar actividades de verano para niños y jóvenes y favorecer la conciliación de las familias.

80.000 euros para la ampliación y el refuerzo de las actividades de promoción sociocultural, para evitar una disminución.

56,1 millones en medidas económicas

2,4 millones para hacer frente a los gastos de los nuevos contratos y prórrogas para el mantenimiento y para la conservación de la red vial de Mallorca.

200.000 euros para reforzar las ayudas a la producción audiovisual, a través de la Mallorca Film Comission.

Se mantiene el compromiso de obra pública: 51,5 millones para modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias y 2 millones para renovar las instalaciones deportivas municipales.

Asimismo, el conseller Rafel Bosch ha señalado que se anticiparán hasta el 75% o el 100% de los anticipos de las subvenciones para agilizar la gestión administrativa.

Más recursos para los presupuestos del 2026

Por otra parte, Bosch ha informado de que los 12,9 millones restantes de remanentes que se incorporan a los presupuestos del 2026 van destinados a los diferentes departamentos de la institución insular. Destacan: 1,5 millones para la adquisición del futuro centro de personas mayores de Manacor y 4,5 millones para la mejora salarial de los trabajadores del IMAS.

El Área de Promoción Económica y Desarrollo Local recibirá 1,5 millones, de los cuales cerca de 1 millón serán ayudas para los ayuntamientos, para la mejora y limpieza de caminos y para la ley estatal de bienestar animal, con 500.000 y 454.000 euros respectivamente. Por su parte, el Departamento de Turismo dispondrá de 1,5 millones para fomentar el turismo responsable en la isla, a través de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.