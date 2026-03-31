El Consell de Mallorca creará un plan para paliar los efectos de la guerra de Irán dotado con 84 millones

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado el Plan Mallorca Protege, dotado con 84 millones de euros, para hacer frente al impacto económico y social de la guerra en Oriente Medio.

El presidente de la institución insular ha avanzado esta iniciativa en su turno de réplica de la segunda jornada del Debate de Política General, que se ha desarrollado este martes en la sede del Consell. «Actuamos con responsabilidad, diligencia y rapidez para proteger a las familias, las empresas y el sector productivo de la isla», ha afirmado Galmés.

De entre las medidas, ha destacado los nueve millones de euros dirigidos a las familias más vulnerables para que puedan hacer frente a «los gastos básicos ante la escalada de precios».

También se repartirán dos millones entre las familias con niños menores de 16 años que participen en actividades deportivas y estén federados para compensar los gastos deportivos, y otro millón de euros irá a los clubes y federaciones.

Por otra parte, se destinará un millón de euros a las cooperativas agrícolas para defender el sector agrícola de Mallorca y dos millones de euros en bonos de consumo de producto local. El sector cultural y artesanal también dispondrá de 300.000 euros de ayudas.

Además, el presidente ha señalado que se anticiparán hasta el 75% o el 100% de los pagos de las subvenciones para «agilizar la gestión administrativa». También ha anunciado que se revisarán las adjudicaciones de obra pública para «actualizar precios y ampliar plazos».

Galmés ha asegurado que la institución insular mantiene el compromiso de inversión pública con 51,5 millones de euros para «modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias», junto con dos millones de euros para renovar las instalaciones deportivas municipales, recoge la agencia Europa Press.

Este paquete de medidas pretende ser complementario a las anunciadas por el Govern y el Gobierno de España. De este modo, se elevarán al próximo pleno del 9 de abril para ser aprobadas.