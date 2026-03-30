El Consell de Mallorca cederá al Ibavi un terreno junto al Velódromo para construir 323 viviendas sociales

El Consell de Mallorca firmará un convenio con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) mediante el cual cederá un terreno junto al Velódromo Illes Balears de Palma para edificar 323 viviendas de protección pública. El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, lo ha anunciado este lunes durante su intervención en el Debate de Política General.

El terreno tiene un área de algo más de 45.000 metros cuadrados, que se traducirán en cerca de 23.000 metros cuadrados de superficie edificada. Galmés ha explicado que el solar se cederá de manera gratuita al Ibavi, aunque ha asegurado que está tasado en 4,6 millones de euros. La cesión permitirá ampliar los servicios públicos del Consell, ya que el Ibavi cederá 35 de estas viviendas al uso social.

Por su parte, el Ibavi entregará un espacio de 400 m² para habilitarlo como un centro cultural de ensayo para los artistas de Mallorca. Además, también cederá otro solar de 3.000 m² donde se construirá la futura Casa de la Infancia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Otra de las novedades que ha avanzado el presidente del Consell de Mallorca es el inicio de las obras del primer tramo del Segundo Cinturón de Palma, que comenzarán antes de finalizar la presente legislatura -mediados de 2027- y se dividirá en tres fases.

Este primer tramo costará 78 millones de euros y se ejecutará con la ampliación de un carril por dirección en la autopista del aeropuerto de Palma, que se hará «sin consumir territorio» al aprovechar la mediana.

Asimismo, se crearán dos accesos al Segundo Cinturón, uno de ellos en el Coll d’en Rabassa, con la eliminación del puente que pasa por encima de algunas viviendas de la zona. Igualmente, se habilitará una parada para la futura estación del tren que llegará hasta Llucmajor.

El segundo acceso se construirá para unir la vía con la Playa de Palma con un puente que sustituirá el conocido puente de la Coca-Cola por estar «muy degradado».

La segunda fase del Segundo Cinturón se hará soterrada con un túnel de un kilómetro a la altura de Son Ferriol, que conectará los otros tramos de la ronda de circunvalación.