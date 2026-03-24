Llorenç Galmés: «El turismo no es el problema, es parte de la solución en Mallorca»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada Turismo con los pies en la tierra, organizada este martes por OKDIARIO en el Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma.

El subdirector de este periódico, Vicente Gil, ha entrevistado a Galmés, quien se ha mostrado confiado en el gran potencial de Mallorca para ofrecer un turismo de calidad, basado en la sostenibilidad, el producto de kilómetro cero y con unas propuestas culturales y artesanales de primer nivel.

Vicente Gil.- Usted entiende que el turismo es el principal motor económico de Mallorca.

Llorenç Galmés.- En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a disfrutar de este foro y quiero aprovechar este momento para dar la enhorabuena a todo el equipo de OKBALEARES, en especial, a su director, por la gran labor que estáis realizando de información en Baleares. En nuestra isla, nuestra principal actividad económica de Mallorca es el turismo y nosotros estamos completamente orgullosos de que así sea. De hecho, durante las anteriores legislaturas hubo mensajes turismofóbicos, ataques, limitaciones, prohibiciones, que hicieron que hubiera un rechazo por parte de la sociedad hacia el turismo. Y es que el turismo no es parte del problema, el turismo es parte de la solución. Por este motivo, a lo largo de esta legislatura, lo que estamos impulsando es un cambio en la convivencia entre los residentes y los turistas, pero sobre todo un cambio de paradigma en nuestro modelo turístico. Un modelo que apueste por conocer mucho más que el sol y playa. Queremos que se conozcan el medio ambiente, el turismo, la gastronomía, el deporte y nuestra cultura.

V. G.- Preside usted una institución que juega un papel fundamental como motor de la ordenación, que no es poco, y de la promoción turística de Mallorca.

Ll. G.- Somos la principal institución en materia de turismo de la isla de Mallorca y así actuamos en consecuencia. Lo que tenemos que poner de manifiesto es que la transferencia de la competencia desde el Govern balear a nuestra institución fue una transferencia mal dotada, tanto a nivel económico como a nivel de personal. Cada mes tenemos un déficit económico que debemos pagar con el dinero de todos los mallorquines. Después de la nefasta transferencia que se hizo y, además, cuando llegamos a la Misericordia, que es el Departamento de Turismo donde tiene la sede nuestro conseller, nos encontramos con más de 9.000 expedientes sin tramitar dentro de cajas en un almacén. No sabemos si por falta de voluntad política, falta de capacidad o porque además las transferencias vinieron mal dotadas. Pero hemos tenido que remontar esta situación porque, insisto, si el principal motor económico de Mallorca es el turismo, no podemos dejar de lado el turismo y tenemos que trabajar junto a él y muy orgullosos de que sea la principal actividad económica.

V. G.- Ya no hay compartimentos estancos en el sector del turismo.

Ll. G.- La verdad es que no. En esta nueva etapa, con Guillem Ginard al frente del departamento de Turismo, queremos incidir en el binomio cultura y turismo. De hecho, estamos preparando unos eventos de una categoría extraordinaria que nos van a situar como referentes en el ámbito de la cultura y el turismo en estos próximos meses. Y lo hacemos de la mano también del Ayuntamiento de Palma y, por supuesto, del Govern balear. Porque al final, si todos aportamos nuestro granito de arena, el beneficio sobre los ciudadanos es mucho mayor. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de tener una feria a nivel internacional más que reconocida, como es el próximo mes de abril aquí en la ciudad de Palma y en la isla de Mallorca. Por otra parte, también estamos disfrutando tanto los residentes como los turistas de exposiciones de primer nivel como la de Joan Miró, o también otro evento importante cultural que hemos presentado en estas últimas ferias turísticas como es la moda artesana de Mallorca, que nos representa como pueblo, pero también es una parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestras tradiciones.

V. G.- Decía Julio Bastida, en la presentación del acto, lo de no morir de éxito, que es un reto para cualquier institución, un reto también para el sector turístico de las Islas Baleares, en concreto, y de Mallorca también, claro. ¿Desde qué punto de vista pueden ustedes luchar para no morir de éxito?

Ll. G.- El mayor crecimiento de plazas turísticas que ha vivido Mallorca ha sido durante el pacto de izquierdas, que crearon 90.000 plazas en menos de ocho años. Por tanto, la saturación que se ha sufrido en Mallorca es consecuencia de la mala gestión del pacto de izquierdas y de la creación de plazas día tras día. Nosotros, a lo largo de este mandato, estamos apostando junto a todas las otras instituciones por una contención. Estamos trabajando para reducir el techo máximo de plazas turísticas, que dejó la izquierda de 430.000 a las plazas existentes en este momento.

Por otra parte, también estamos trabajando de manera muy intensa contra la oferta turística ilegal, que tanto daño hace al sector, pero también a la marca Mallorca. Por este motivo, por ejemplo, nosotros hemos conseguido 4 millones de euros del impuesto de turismo sostenible para luchar contra la actividad ilegal. Hemos conseguido también doblar el número de inspectores. Hemos conseguido mejorar el número de personas o aumentar el número de personas que trabajan en el Departamento de Ordenación de Turismo del Consell de Mallorca. Pero, sobre todo, un hecho importante y pionero en toda España es que hemos conseguido retirar más de 74.400 anuncios ilegales en las plataformas que hay importantes hoy en día. Y esto ha sido gracias al acuerdo entre estas plataformas y el Consell. Y es que mientras el Gobierno de España está poniendo sanciones, limitaciones y está atacando al sector privado, nosotros llegamos a acuerdos buenos para Mallorca.

Y también uno de los principios a lo largo de esta legislatura es mejorar la convivencia entre residentes y turistas, poniendo siempre a los residentes de Mallorca en el centro de nuestra acción política y poniendo en valor lo que nos hace únicos en el mundo, como la gastronomía, el deporte, el medio ambiente, la cultura, todos estos aspectos que además sirven para desestacionalizar, alargar la temporada turística y no aumentar en meses de verano. Y de hecho estas políticas ya están funcionando. Ya estamos viendo, así como nos muestran los datos del Ibestat y otros datos que tenemos, que en temporada baja están aumentando muchísimo las llegadas aquí en Mallorca y, en cambio, en el año 2025, en el mes de julio y el mes de agosto, ha habido una consolidación. No hemos crecido más de lo que había los otros años. Por tanto, nuestras políticas, nuestras acciones de gobierno, están dando su fruto.

V. G.- La colaboración público-privada es fundamental.

Ll. G.- Es fundamental y no podemos ir separados porque al final la parte privada es la que más conoce el sector y nosotros tenemos que ser un medio para establecer una regulación, para luchar contra la oferta ilegal y para fomentar la promoción no únicamente de sol y playa, sino de todos los otros aspectos.

V. G.- Antes de venir de Madrid a Palma me hablaban de la nueva ruta GR 226. ¿Qué nos puede contar?

Ll. G.- Es una nueva ruta senderista. La comarca del Levante de Mallorca, que tiene más de 100 kilómetros de recorrido y que hay cinco municipios de esta zona, de esta comarca. 100 kilómetros que dan la posibilidad de que la gente pueda venir en temporada baja a disfrutar de nuestro medio ambiente, pasearse por la comarca y conocer un poquito más esta zona de Mallorca. Es una ruta que durante la anterior legislatura estuvo aparcada en un cajón porque no había, no había ningún interés por impulsarla. Y lo combinamos con otras rutas también que hemos inaugurado durante estos últimos meses, como por ejemplo la Ruta de la Moda Artesana. Hemos hecho un plano de toda Mallorca como una ruta en la cual los turistas y los residentes pueden conocer los talleres artesanos de estos pequeños talleres que hay repartidos por toda Mallorca, que a veces son de una persona o dos personas de una familia y que son talleres únicos en el mundo. Por tanto, también queremos dar a conocer la moda artesana.

V. G.- ¿De qué forma ayuda la innovación y la tecnología a la gestión turística?

Ll. G.- La tecnología es fundamental. Por este motivo hemos firmado cinco acuerdos con la Universidad de las Islas Baleares. También un acuerdo con el Ministerio en un programa pionero en toda España de 5 millones de euros para crear una plataforma, la plataforma de inteligencia de destino, que nos permite tener datos reales, datos en todo momento para tomar las mejores decisiones, para contrarrestar las externalidades que pueda generar el turismo. Tener los datos, tener la información es básico para poder tomar las mejores decisiones y así actuar desde el primer momento. En esta legislatura no se puede trabajar con percepciones, que era lo que hacía el Pacte en la anterior legislatura.